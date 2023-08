Il risponditore automatico di Gmail può impostare un messaggio fuori sede per quando sei in vacanza oa casa per la giornata. È facile creare un risponditore automatico su dispositivi mobili o desktop o uno dei migliori Chromebook economici .

Come configurare un messaggio di assenza dall’ufficio di Gmail su un dispositivo mobile

L’impostazione di una risposta automatica di Gmail è quasi identica su Android e iOS. Ecco come farlo:

Avvia Gmail sul tuo dispositivo. Tocca l’ icona Menu nell’angolo in alto a sinistra Scorri verso il basso e tocca Impostazioni Scegli l’account che desideri per la risposta fuori sede se ne hai più di uno. Scorri verso il basso e seleziona Risponditore automatico Imposta l’ interruttore Vacation Responder sulla posizione On Aggiungi l’intervallo di date desiderato. Scrivi l’oggetto e il messaggio che vuoi che le persone vedano. Tocca Salva . Tocca il pulsante Fine . Segui questi passaggi per disattivare il risponditore automatico di Gmail sul cellulare: Torna a Impostazioni . Tocca Risponditore automatico . Disattiva l’ interruttore Risponditore vacanze . Fare clic su Fine . Come impostare un’e-mail fuori sede Gmail su un browser Scoprirai la maggior parte della vera potenza di Gmail quando accedi alle sue impostazioni sul Web. Configurare un’e-mail fuori sede automatica di Gmail qui non è complicato, anche se non è così semplice come farlo dall’app mobile. Ecco come puoi configurarlo su un computer: Apri Gmail da un browser web. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio Impostazioni nell’angolo in alto a destra Fai clic su Visualizza tutte le impostazioni. Scorri fino alla fine del menu. Seleziona Risponditore automatico su . Aggiungi la data di inizio delle risposte automatiche nella casella Primo giorno . Seleziona l’ opzione Ultimo giorno e aggiungi la data di fine. Se preferisci disattivare manualmente il messaggio di assenza dall’ufficio, non selezionare la casella di controllo Ultimo giorno . Aggiungi un messaggio fuori sede nella casella Messaggio. Seleziona Invia una risposta solo alle persone in I miei contatti se desideri che solo le persone che conosci ricevano le tue risposte automatiche. Lascia vuoto questo campo se desideri che tutti coloro che ti inviano email ricevano la tua risposta. Fare clic su Salva modifiche.

È un processo semplice per disattivare la risposta fuori sede di Gmail. Vai a Gmail su un browser web dal tuo computer e vedrai un grande banner nella parte superiore dello schermo che mostra l’oggetto della tua risposta automatica. Fare clic su Fine adesso per disattivarlo.

Come personalizzare le risposte automatiche di Gmail

A volte, non vuoi che il tuo account e-mail risponda automaticamente a tutti nell’elenco dei contatti oppure hai bisogno di messaggi diversi per persone diverse. Potresti utilizzare strumenti di terze parti come Zapier o IFTT per farlo, ma c’è un modo per configurarlo con Gmail, a patto che tu sia disposto a fare alcuni salti mortali.

Dovrai farlo da Gmail sul Web, quindi inizia accedendo da un computer. Dovrai consentire a Gmail di salvare e inviare modelli. Di solito è attivo per impostazione predefinita per gli account personali, ma gli amministratori di sistema potrebbero averlo disattivato se fai parte di un team per il tuo account di lavoro. Segui questo tutorial passo passo per attivarli:

Fare clic su Impostazioni

Seleziona Visualizza tutte le impostazioni

Seleziona la scheda Avanzate

Nella sezione Modelli, scegli Abilita

Torna alla schermata principale di Gmail. Fai clic su Scrivi e inizia una nuova email. Digita il messaggio personalizzato che desideri venga inviato dal risponditore automatico. Fai clic sui tre punti verticali nell’angolo inferiore destro della finestra di composizione Fai clic su Modelli , scegli Salva bozza come modello e seleziona Salva nuovo modello Aggiungi un nome per questo modello

Cose da ricordare quando si utilizza la risposta automatica di Gmail

È sempre opportuno mantenere la risposta automatica fuori sede professionale, amichevole e breve. La soluzione migliore è un paio di righe di informazioni di base e non dimenticare di firmarle.