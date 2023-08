Cos’è esattamente X Premium

Con oltre 540 milioni di utenti attivi , X, precedentemente noto come Twitter, è una delle piattaforme di social media più popolari al mondo. Che tu sia un fan del sito o che non lo sopporti, è difficile negare l’impatto culturale di X.

Uno dei cambiamenti più discussi di X è il suo servizio X Premium (precedentemente noto come Twitter Blue) basato su abbonamento. Dai pulsanti di modifica a Elon Musk, ci sono molte ragioni per cui il servizio di abbonamento è un argomento caldo. Ma è importante imparare le basi prima di immergersi nelle sfumature. Cos’è X Premium e perché ha avuto un tale successo?

XPremium in breve

X Premium, precedentemente noto come Twitter Blue, è un servizio di abbonamento a pagamento che fornisce diverse funzionalità per i singoli utenti, tra cui la verifica, la possibilità di modificare i tweet e un’ulteriore autenticazione a due fattori .

𝕏 monthly users reach new high in 2023 pic.twitter.com/trqLGBEvvA — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023

Sebbene la verifica possa essere la funzionalità più popolare di X Premium, ci sono dozzine di altri vantaggi per gli abbonati a pagamento.

Quanto costa X Premium?

I prezzi dell’abbonamento X Premium variano in base alla regione e al dispositivo. Gli abbonati statunitensi pagano $ 11 al mese o $ 115 all’anno se si abbonano utilizzando l’app Android o iOS. Gli abbonamenti tramite browser Web costano $ 8 al mese o $ 85,00 all’anno. Gli abbonamenti X Premium non sono rimborsabili se non richiesto dalla legge.

Verifica e segni di spunta blu: la caratteristica principale di X Premium

Sebbene il segno di spunta blu sia ora disponibile per molti utenti X, non è disponibile per tutti. I nuovi abbonamenti X Premium sono attualmente disponibili solo in paesi selezionati. Una volta iscritto, devi soddisfare i requisiti di idoneità per diventare un account verificato.

Se sei un utente affermato e di lunga data che si abbona a X Premium e ha diritto alla verifica, dovresti vedere il segno di spunta blu sul tuo account circa tre giorni dopo l’iscrizione. Vale la pena notare che gli abbonati a X Premium possono perdere temporaneamente il segno di spunta blu se cambiano il nome visualizzato, il nome utente o l’immagine del profilo. Puoi anche perdere il segno di spunta blu se violi i termini di servizio dell’azienda o i termini dell’acquirente .

blue checkmark 🤝 Twitter Blue we’ve removed the old application to be verified –– when you subscribe or upgrade to the new Twitter Blue on web or iOS, you’ll receive a blue checkmark (after your account has been reviewed). for more info check out this thread: https://t.co/iOD4NoFbj4 — Verified (@verified) December 12, 2022

L’idoneità per la spunta blu può essere suddivisa in modo semplice e puoi consultare l’ articolo sulla spunta blu del Centro assistenza X per ulteriori dettagli. Il tuo account X deve essere attivo e completo per qualificarsi.

Funzionalità esclusive X Premium

La verifica è solo una delle tante funzionalità disponibili per gli abbonati X Premium. Ecco una rapida carrellata di molte delle funzionalità:

X Pro (noto anche come TweetDeck)

Gli utenti di lunga data di X Pro (FKA TweetDeck) hanno ricevuto un popup sul paywall che informava che avrebbero dovuto abbonarsi a Blue per continuare a utilizzare l’app.

X Pro, precedentemente noto come TweetDeck, è un’app per utenti esperti di X. L’app consente agli utenti di tenere traccia di più sequenze temporali, creare e organizzare contenuti e monitorare il feed X in tempo reale.

TweetDeck, amato da giornalisti, social media e team di pubbliche relazioni per oltre un decennio, è stato rinominato X Pro nel 2023. Il 16 agosto 2023, X Pro è diventata una funzionalità esclusiva di X Premium.

weetDeck è stato rinominato X Pro, o forse XPro, nel 2023.

Modifica post

Gli utenti X chiedono da molto tempo un pulsante di modifica. Con X Premium hai 30 minuti per apportare un numero limitato di modifiche a un post pubblicato. Al momento, questo si applica solo ai post originali e ai post con citazioni.

Annulla i post

Questa opzione appartiene alla stessa famiglia della funzione di modifica dei post. Puoi ritirare un post dopo averlo inviato ma prima che sia visualizzabile pubblicamente. Una volta trascorso il periodo di tempo di annullamento, è necessario eliminarlo come al solito.

Formattazione del testo

Gli abbonati X possono aggiungere caratteri in grassetto o corsivo ai loro post.

Cartelle di segnalibri

Puoi raggruppare i post aggiunti ai segnalibri in cartelle e organizzarli come preferisci. Queste cartelle rimangono private e ti è consentito un numero illimitato di segnalibri e cartelle.

Caricamenti video più lunghi Gli abbonati X Premium possono caricare video 1080p della durata massima di 60 minuti tramite il Web o fino a 10 minuti utilizzando l’app mobile. Personalizzazione dell’icona dell’app Puoi scegliere come visualizzare l’app mobile sul tuo dispositivo smart da una serie di icone di app personalizzate. X offre diverse opzioni e ha lasciato intendere che ce ne saranno altre in futuro. Immagini del profilo NFT Gli NFT possono essere utilizzati come immagini del profilo e vengono visualizzati in un’icona del profilo a forma esagonale. Devi possedere l’NFT affinché venga visualizzato come icona del tuo profilo in questo modo. Autenticazione a due fattori X ora offre solo l’autenticazione a due fattori (2FA) per gli abbonati X Premium. La 2FA è essenzialmente una misura di sicurezza aggiuntiva per l’accesso al tuo account. Post più lunghi Il limite di caratteri è stato per molto tempo un aspetto fondamentale di Twitter. Con un abbonamento X Premium, gli utenti possono creare post con un massimo di 4.000 caratteri. Questo è molto di più del limite originale di 280 caratteri. Modalità lettore La modalità lettore è una funzionalità che migliora l’esperienza di lettura di thread lunghi. Una rapida pressione del pulsante aiuta a eliminare il rumore quando ci si allaccia per una lettura più lunga su X. Oltre alle funzionalità menzionate qui, ci sono alcune altre funzionalità di X Premium che vorresti provare. Qual è tutta la controversia con X Premium? X Premium, incluso il suo predecessore Twitter Blue, ha visto una discreta quantità di polemiche nella sua giovane vita. Ha anche subito una pausa temporanea e un rilancio durante la prima implementazione. Ci sono alcune potenziali ragioni per tutto questo discorso. La risposta più semplice è che questo cambiamento arriva sulla scia dell’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Musk ha un talento nel trovare polemiche agli occhi del pubblico. È giusto aspettarsi che i cambiamenti in X invitino qualche discussione sulla sua scia. Il significato del segno di spunta blu è stato messo in discussione. Quando la piattaforma si chiamava Twitter, gli utenti trovavano modi per verificare account ingannevoli tramite Twitter Blue con le intenzioni più diverse. Ciò ha costretto Twitter a sospendere temporaneamente il lancio. Quando Twitter Blue è stato rilanciato, uno degli sviluppatori ha pubblicato un articolo chiarificatore in cui spiegava cosa significa la spunta blu. La spunta blu era per gli abbonati Twitter Blue con account verificati. Anche i titolari di assegni blu preesistenti devono passare a questa classificazione. I segni di spunta dorati e i segni di spunta grigi verranno utilizzati per alcuni conti aziendali e governativi. L’articolo chiarisce inoltre che le organizzazioni possono richiedere l’accesso anticipato a questo tipo di verifica.

Le funzionalità di X Premium sono le stesse su Android e iOS?

SÌ. L’app X dovrebbe generalmente funzionare allo stesso modo sia che utilizzi dispositivi iOS o Android. Lo stesso vale per X Premium. L’abbonamento con qualsiasi metodo garantisce l’accesso a X Premium indipendentemente da come accedi a X. Gli utenti iOS e Android che si abbonano tramite App Store o Google Play Store pagano di più per coprire le commissioni di elaborazione dei pagamenti.