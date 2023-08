Come contattare il servizio clienti di Amazon tramite telefono, e-mail o chat

Il servizio clienti e i team di supporto di Amazon sono tra i migliori al mondo. Possono aiutarti a risolvere gli ordini mancanti, risolvere i problemi di pagamento e guidarti attraverso problemi comuni con prodotti come il display intelligente Amazon Echo e altro ancora. Amazon ha diversi modi per contattare il suo team di assistenza clienti, ma ti consigliamo di utilizzare il metodo di contatto corretto in base al tuo problema.

Questa guida ti guida attraverso tutti i modi in cui puoi contattare i team del servizio clienti di Amazon e suggerisce quale metodo di contatto potrebbe essere più adatto al tuo problema specifico.

La tua esperienza di acquisto e consegna online può variare a seconda del venditore. Mentre molti venditori di Amazon sono legittimi, altri ti attirano con recensioni false per venderti un articolo falso o truffarti con i tuoi soldi. Tuttavia, alcuni articoli potrebbero essere danneggiati o persi durante il trasporto, anche se acquisti da un venditore onesto. Anche i problemi di pagamento possono essere problematici, soprattutto se ti viene addebitato un acquisto che non hai effettuato o devi rimborsare un ordine recente.

Un altro motivo per cui potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti di Amazon è a causa dei “pirati del portico”, come sono noti. Queste persone sorvegliano le case con pacchi Amazon incustoditi e le strisciano senza esitazione. Gli ordini online vengono consegnati in ogni momento della giornata, quindi potresti non essere sempre disponibile per prenderli subito. Tuttavia, le videocamere smart home video campanello ci hanno aiutato molto avvisandoci quando viene consegnato un pacco. Ma anche se potrebbero essere catturati da registrazioni video in diretta, molti tentano comunque di scappare con il tuo ordine Amazon.

L’hub di supporto del servizio clienti di Amazon è la soluzione migliore se hai un problema semplice

Il servizio clienti di Amazon consiste principalmente nel suo hub di supporto online self-service, che può rivelarsi utile. Se hai bisogno di qualcosa, seleziona una delle sezioni di aiuto per trovare le risposte alle tue domande. Puoi anche cercare parole chiave specifiche per visualizzare un elenco di articoli correlati al tuo argomento. Tuttavia, contatta direttamente Amazon se hai un problema complesso che non compare nell’hub di supporto.

Visita l’ hub di supporto del servizio clienti Amazon in un browser web. Accedi al tuo account Amazon. Scorri verso il basso fino alla sezione Ecco alcune altre cose che possiamo aiutarti . Fare clic su una delle sezioni della guida per trovare ulteriori informazioni su tale argomento.

Poiché gli smartphone sono diventati il ​​​​dispositivo di riferimento per molti, potresti preferire l’app mobile al sito Web desktop per facilità d’uso. È un modo conveniente per contattare l’assistenza clienti dall’app, soprattutto se non puoi accedere a un computer desktop.

Per individuare l’hub di supporto del servizio clienti utilizzando l’app Android, procedi come segue:

Apri l’ app Amazon , quindi tocca l’ icona del profilo in basso. Tocca il pulsante Il tuo account vicino all’angolo in alto a sinistra. Nella sezione Servizio clienti , tocca Contattaci . Scorri verso il basso fino a visualizzare la sezione Prime . È qui che inizia la versione mobile dell’hub di supporto online, che copre vari argomenti relativi al tuo account Amazon. Sfoglia l’hub di supporto. Puoi accedere a tutto, dalle impostazioni di pagamento e sicurezza alle opzioni di abbonamento e qualsiasi altra via di mezzo.

Amazon ha anche un numero di telefono del servizio clienti aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per problemi più complessi

Se hai a che fare con un problema complesso, probabilmente ha più senso parlare con un rappresentante Amazon al telefono. Pensiamo che sia una buona idea provare prima le funzionalità di supporto via chat o self-service, ma se falliscono, il team di assistenza clienti di Amazon è disponibile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il numero del servizio clienti generale al numero 1-888-280-4331 . Sebbene sia disponibile un’assistenza telefonica 24 ore su 24, potresti riscontrare tempi di attesa più lunghi durante eventi speciali come il Prime Day o quando il maltempo influisce sulle consegne nella tua regione.

Puoi anche utilizzare l’e-mail del servizio clienti di Amazon se non hai fretta

Contattare il servizio clienti Amazon via e-mail è utile quando hai bisogno di una risposta dettagliata a cui fare riferimento in seguito, ad esempio domande sui vantaggi di un abbonamento Amazon Prime . Se hai domande urgenti relative all’account, potrebbero chiederti di chiamare il servizio clienti o utilizzare la chat dal vivo.

Se preferisci contattare il servizio clienti Amazon tramite e-mail, invia un messaggio a cs-reply@amazon.com .

Amazon potrebbe indirizzarti a un metodo di contatto alternativo, anche se puoi convincerli a rispondere alla tua e-mail con successo. Se non riesci a contattarli dopo aver atteso alcuni giorni per una risposta di follow-up, prova uno degli altri metodi di contatto menzionati in questa guida.

L’opzione di chat del servizio clienti di Amazon è eccellente, ma dovrai bypassare il suo chatbot prima di trovare una persona dal vivo.

Prova il chatbot di Amazon per domande relative alla consegna e all’account

Mentre nessuno vuole parlare con un chatbot, l’assistente di chat di Amazon è abbastanza buono quando si tratta di rispondere a domande urgenti o problemi relativi all’account. Combina l’hub del servizio clienti online con un chatbot interattivo, rendendolo utile per trovare le risposte che stai cercando.

Digiti le tue domande nella finestra della chat e ottieni risposte e azioni pertinenti che il chatbot individua dal suo database. Ottieni anche pulsanti di azione nella parte inferiore dello schermo per guidarti attraverso il processo in ogni fase del percorso con altre azioni simili.

Per accedere alla schermata del chatbot del servizio personalizzato di Amazon, procedi come segue:

Visita l’ hub di supporto del servizio clienti Amazon in un browser web. Accedi al tuo account Amazon se necessario. Scorri verso il basso fino alla sezione Ecco alcune altre cose che possiamo aiutarti . Seleziona il pulsante Qualcos’altro

Fai clic sull’opzione Ho bisogno di ulteriore assistenza per avviare la schermata del chatbot del servizio clienti.

Avvia una chat con un rappresentante del servizio clienti Amazon sul tuo computer di casa

Se il chatbot non risolve la tua situazione, puoi chattare con un agente del servizio clienti Amazon dal vivo. Alla fine, il chatbot chiede se vuoi connetterti con una persona dal vivo se continui a dirgli che le risposte fornite non hanno risolto il tuo problema, oppure puoi connetterti immediatamente a un rappresentante del servizio clienti Amazon dal vivo seguendo i passaggi seguenti.

Avvia una nuova finestra di chat e digita parla con un rappresentante o un rappresentante . Fai clic sul pulsante Chatta con un associato ora in basso

Sei connesso a uno degli agenti del servizio clienti di Amazon. Se nessuno è disponibile per chattare, offre opzioni da selezionare come alternativa. Ad esempio, il chatbot potrebbe chiederti se vuoi aspettare qualcuno nella finestra della chat o richiedere una telefonata.

Apri una live chat con un membro del servizio clienti Amazon dall’app per Android o iOS

Apri l’ app Amazon , quindi tocca l’ icona del profilo in basso. Tocca il pulsante Il tuo account vicino all’angolo in alto a sinistra. Nella sezione Servizio clienti , tocca Contattaci . Scorri verso il basso e individua la sezione Qualcos’altro . Tocca Visualizza tutto a destra. Seleziona il pulsante Ho bisogno di più aiuto in basso Il chatbot del servizio clienti di Amazon viene lanciato subito dopo. Digita parla con un rappresentante o un rappresentante per richiedere un agente del servizio clienti dal vivo in pochi secondi, se disponibile

VIA