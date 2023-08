Recensione Asustor Flashstor 6 FS6706T

Asustor ha lanciato la serie Flashstor di NAS con supporto per SSD M.2 NVMe che offrono velocità di trasferimento notevolmente superiori rispetto ai dischi rigidi meccanici.

L’Asustor Flashstor 6 (FS6706T) non ha alloggiamenti da 3,5 pollici o 2,5 pollici ma è stato equipaggiato con sei slot M.2 PCIe 3.0 che possono raggiungere velocità di 3.500 MB/s per slot. Flashstor 6 (FS6706T) è un interessante passo avanti per il marchio verso un futuro all-flash.

Si potrebbe immaginare che sei slot NVMe M.2 offrano prestazioni importanti e, in effetti, l’FS6706T può gestire fino a sei unità NVMe. Ma è frenato da un collo di bottiglia inferiore a 600 MB/s con le due porte da 2,5 GbE.

Efficiente e veloce Il processore Intel Celeron N5105 Quad-Core da 10 nm offre velocità fino a 2,9 GHz. Le prestazioni sono fino al 31% superiori rispetto alla generazione precedente, al fine di garantire la massima velocità di lavoro. Asustor installa 4 GB di RAM DDR4, che possono essere espansi fino a una capacità massima supportata di 16 GB.

Design

Non assomiglia a nient’altro sul mercato e questo perché l’azienda è stata in grado di lavorare con uno chassis molto più compatto grazie all’omissione di eventuali alloggiamenti per unità da 3,5 pollici. Invece di dischi rigidi, questo è un NAS interamente SSD con sei slot per SSD M.2 2280 NVMe.

Invece di sembrare un tradizionale contenitore NAS, l‘FS6706T di Asustor assomiglia a una console per videogiochi, vale a dire la classica Sony PlayStation 2. Questo probabilmente non è un errore, poiché il NAS è commercializzato come un media box che può essere collegato direttamente al grande schermo.

Per installare un SSD all’interno di ASUSTOR FLASHSTOR 6 (FS6706T), è necessario rimuovere lo sportello di accesso, situato sotto il NAS. Il pannello rimovibile disconnette anche la ventola da 80 mm, che è collegata al PCB principale con una porta USB interna. Ciascuno dei sei slot M.2 disponibili utilizza una clip di plastica per tenere in posizione le unità, che è un’altra grande caratteristica per semplificarne l’installazione.

Software e funzionalità

Una volta installato almeno un SSD M.2 all’interno dell’Asustor Flashstor 6 (FS6706T), è possibile accenderlo e installare Asustor Data Master (ADM).Il sistema operativo di Asustor è una delle soluzioni più raffinate disponibili per i NAS predefiniti, rivaleggiando con Synology DiskStation Manager. La procedura guidata di installazione ti guiderà attraverso il processo di download del sistema operativo, configurazione delle unità, configurazione del NAS con un account utente, configurazione RAID e altro. Una volta completato, l’FS6706T è a posto. Se non hai mai utilizzato un NAS prima, l’interfaccia web è solitamente il metodo principale per gestire il server, indipendentemente dalla marca o dal sistema operativo. L’UX è appositamente progettato per imitare un sistema operativo per computer tradizionale. Troverai un app store, un’app per le impostazioni, un gestore di archiviazione, un monitor delle attività e la possibilità di spegnere e/o riavviare del tutto il NAS. Come altri NAS di marca, ASUSTOR FLASHSTOR 6 (FS6706T) è alimentato dal sistema operativo ADM dell’azienda. È uno dei migliori sistemi operativi per NAS predefiniti e sono sempre stato un fan dell’interfaccia utente e di come tutto è strutturato. Una volta installata almeno un’unità all’interno dell’FS6706T, il NAS è in grado di scaricare e installare automaticamente l’ultima versione di ADM. L’installazione del sistema operativo è indolore e dura pochi istanti, a seconda della velocità della rete. La procedura guidata di installazione ti guiderà attraverso il processo di download del sistema operativo, configurazione delle unità, configurazione del NAS con un account utente, configurazione RAID e altro. Una volta completato, l’FS6706T è pronto per l’uso con tutta la potenza dell’ADM disponibile. Tutto, da un centro di sorveglianza a Plex Media Server, può essere installato con pochi clic del mouse. Sono presenti quasi tutte le app NAS popolari, tra cui Plex Media Server, PHP, Docker, TeamSpeak, Amazon Prime Video, ClamAV, Deluge, Disney+ e Vaultwarden.

Prestazioni

L’alimentazione dell’ASUSTOR FLASHSTOR 6 (FS6706T) è l‘Intel Celeron N5105. Questo chip quad-core è stato trovato in innumerevoli altri NAS e ha dimostrato di essere un processore molto capace con ampie prestazioni. Ha abbastanza potenza pura e una GPU integrata decente per transcodificare anche i media 4K tramite Plex Media Server. 4 GB di RAM DDR4 sono preinstallati da ASUSTOR.

Questo dovrebbe essere più che sufficiente per la maggior parte delle persone per iniziare. La buona notizia è che i 4 GB possono essere espansi fino a 16 GB, se necessario. Dove le cose prendono una brutta piega è come ASUSTOR ha ostacolato la larghezza di banda degli slot M.2. Il processore N5105 ha otto corsie PCIe in totale, il che semplicemente non è sufficiente per sei slot SSD PCIe 3.0, porte USB e collegamenti di rete.

Anche la rete da 2,5 GbE è un collo di bottiglia, che può raggiungere solo 590 MB/s. Sono ancora molti i dati in movimento ogni secondo, ma è un calo considerevole rispetto a ciò di cui sono capaci gli SSD PCIe 3.0 NVMe. Bisogna ricordare che la maggior parte delle reti domestiche non supporta velocità superiori a 1 GbE, il che causerebbe problemi se l’FS6706T fosse in grado di consentire alle unità NVMe di funzionare alla massima velocità.

Chi dovrebbe comprarlo? Coloro che non hanno bisogno di archiviare troppi dati.

Coloro che non vogliono NAS rumorosi con vibrazioni.

Coloro che preferiscono utilizzare la memoria flash. Conclusione È ancora presto per i NAS all-flash, ma ASUSTOR FLASHSTOR 6 (FS6706T) è un buon inizio per il marchio. La custodia è diversa da qualsiasi altra cosa sul mercato, fornendo ad ASUSTOR un vantaggio rispetto alla concorrenza, sebbene questa sia ancora una nicchia nel mondo NAS. È un lancio che fornisce alcune informazioni su cosa potrebbe essere il futuro NAS. L’FS6706T è un NAS molto potente con una CPU Intel avvincente, RAM più che sufficiente per iniziare e supporto per unità NVMe super veloci. È interessante notare che il NAS funzionerà allo stesso modo di altri alloggiamenti per HDD, inclusa la gamma di NAS DRIVESTOR di ASUSTOR. Ciò è dovuto alle limitazioni della LAN e della CPU, ma c’è ancora molto da apprezzare con l’FS6706T.