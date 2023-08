Come convertire una GIF in un video su Android

Le GIF sono immagini animate. Si potrebbe dire che sono un ibrido di video e foto. Potresti averne inviati o ricevuti un paio mentre scrivevi sui social media. Sono un modo per ravvivare le conversazioni ed essere più espressivi quando adesivi o emoji non hanno l’energia che desideri. Tuttavia, alcune app social e lettori multimediali non li supportano. Su Instagram, puoi pubblicare solo GIF animate nelle sezioni dei commenti. Il modo migliore per aggirare questa battuta d’arresto è convertirli in un formato video.

Creare una GIF da un video è facile, ma fare il contrario non è così eccitante. Poiché sono fortemente compressi durante il processo, non aspettarti una risoluzione Full HD quando li ripristini. Ci sono molti siti Web e software che ti aiutano a farlo su PC, ma è più veloce se usi il tuo tablet o telefono Android . In questa guida, ti mostriamo come trasformare qualsiasi GIF in un video in pochi minuti.

Cosa sono le GIF e puoi convertirle in video?

Il Graphics Interchange Format (GIF), pronunciato come “jiff” in “jiffy”, è un’immagine animata che viene riprodotta per secondi e non ha audio. Riproduce in loop la stessa azione e, come i meme, il suo uso più comune è esprimere battute o emozioni. Quando invii un messaggio, selezioni quello che corrisponde allo stato d’animo della conversazione, quindi lo invii.

Hai bisogno di video o foto per creare una GIF. I video possono essere un episodio di una serie, una clip di TikTok o una registrazione della telecamera. Per quanto riguarda le foto, puoi raggrupparne di diverse in modo che abbiano un effetto slideshow o flipbook. In alternativa, puoi aggiungere testo o elementi animati a una foto e trasformarla in una GIF. GIPHY e Tenor sono esempi di servizi che permettono di crearli o utilizzare opere di altre persone. Questi servizi sono integrati nelle app dei social media, quindi puoi inviare una GIF istantanea. La maggior parte degli smartphone moderni supporta anche la condivisione direttamente dalla tastiera.

Potresti voler cambiare una GIF in un formato video per diversi motivi, in particolare per pubblicarli su piattaforme che non li supportano. Tuttavia, le GIF hanno un limite di 8 bit e vengono ridotte a una tavolozza di 256 colori quando vengono compresse. Sebbene non consumino spazio di archiviazione o dati mobili, il ripristino del formato video può produrre risultati pixelati o sfocati. Inoltre, non ottieni l’audio originale dal video poiché viene perso durante la conversione in formato GIF. Utilizzerai un’app di editing video per sovrapporne una nuova.

Come convertire una GIF in un video utilizzando le app mobili su Android I convertitori GIF mobili sono più sicuri e veloci da usare rispetto ai siti Web di terze parti. Poiché la maggior parte dei contenuti del Google Play Store ha superato i controlli di sicurezza, il rischio di introdurre malware sul tuo dispositivo è minore . Ma devi scaricare un’app, che potrebbe non essere necessaria se non prevedi di convertire frequentemente le GIF. In tal caso, scorri verso il basso fino alla sezione del sito Web per effettuare conversioni senza impegnarti in un’app. Se non ti dispiace scaricare app, usa le seguenti per trasformare le GIF in video. CapCut CapCut è un editor video gratuito ed è famoso tra i TikToker per i suoi fantastici modelli e gli effetti di transizione. Una delle sue caratteristiche uniche sono i sottotitoli automatici. Quando aggiungi l’audio alla tua GIF, chiedi all’app di scansionarlo e generare didascalie in modo da non doverle digitare. Non è sempre accurato e potrebbe essere necessario apportare modifiche. Inoltre, puoi aumentare la durata della tua GIF da secondi a minuti, inserire più effetti ed esportarla come video. Per iniziare, utilizza i passaggi seguenti: Apri CapCut e consenti all’app di accedere ai tuoi file. Tocca Nuovo progetto . Seleziona una GIF e aggiungila all’editor. Se lo desideri, seleziona più GIF per unirle in un unico video. Per aumentare la lunghezza della GIF, tocca la cornice, quindi trascina il bordo fino alla durata che preferisci. Usa gli strumenti nella parte inferiore dello schermo per aggiungere testo, effetti, audio e altre modifiche. CapCut aggiunge un finale con il suo logo al tuo video. Tocca ed eliminalo. Tocca 1080P nell’angolo in alto a destra per scegliere risoluzione, frame rate e code rate. Al termine delle modifiche, tocca l’ icona di caricamento accanto ad essa per esportare la GIF come video sul tuo dispositivo

Filmora è un’altra app di editing video gratuita e generatore di immagini AI. Supporta i caricamenti di GIF, quindi puoi modificarne uno con testi, transizioni e filtri, nonché regolare la nitidezza, tra gli altri controlli. Al termine, esporta il tuo video con filigrana sul tuo dispositivo o sull’archivio cloud di Wondershare. Offre 512 MB di spazio per l’archiviazione dei file ed è espandibile fino a un terabyte. Per rimuovere filigrane, aumentare lo spazio di archiviazione e ottenere di più da Filmora, iscriviti al piano Pro. Segui i passaggi seguenti per utilizzare l’app mobile per le conversioni GIF:

Apri Filmora e concedi all’app l’accesso ai tuoi file. Tocca Nuovo progetto . Seleziona una GIF dalla tua galleria e importala nell’editor. Seleziona più GIF se desideri unirle in un unico video. Tocca la cornice GIF, quindi trascina il bordo per aumentare o ridurre la durata. Usa la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo per aggiungere testo, adesivi, musica e altri effetti. Al termine delle modifiche, tocca Esporta nell’angolo in alto a destra. Scegli una risoluzione e una modalità di esportazione. Puoi caricare il video su Wondershare Drive, ma devi accedere con il tuo indirizzo email o account Google. Tocca Esporta per salvare il video sul tuo dispositivo

Creatore ed editor di GIF – GIFBuz

GIFBuz ti consente di creare GIF da zero o di scaricare e modificare quelle esistenti. La sua libreria presenta contenuti Tenor e GIF Gallery. Sebbene il contenuto di GfyCat appaia lì, il servizio è stato chiuso. Riceverai un messaggio di errore se provi a scaricare e modificare le sue GIF. Ecco come utilizzare l’app mobile per trasformare le GIF in video:

Apri l’app e accetta i Termini e condizioni. Consenti all’app di inviarti notifiche. Tocca Editor GIF . Seleziona una GIF per importarla Usa i controlli sotto la GIF per modificarla. Tocca l’ icona di caricamento nell’angolo in alto a destra Seleziona l’ icona della musica per aggiungere l’audio al tuo video, ma devi scaricare un’app separata. Tocca Salva per procedere. Scegli il formato mp4 e tocca Salva in Galleria

Creatore di GIF – Editor di GIF (GIFShop)

Questo GIF Maker funge anche da registratore dello schermo e puoi creare una GIF dalle registrazioni. Dispone inoltre di una libreria contenente contenuti Tenor, quindi puoi scaricarli o remixarli quando non hai file multimediali interessanti. L’app è gratuita, ma avrai bisogno del piano premium per sfuggire agli annunci e trasformare le GIF in immagini. Segui i passaggi seguenti per convertirli in video senza alcun costo:

Apri GIFShop . Tocca Studio GIF . Seleziona una GIF dalla tua galleria per importarla. Tocca GIF -> Video e l’app converte istantaneamente il tuo file.

Come convertire una GIF in un video utilizzando i siti Web su Android

I siti Web di conversione GIF sono un’opzione conveniente se non desideri scaricare app extra. Per un accesso più rapido, aggiungi i tuoi preferiti alla schermata iniziale del tuo dispositivo. Poiché non sono app reali, non consumano spazio di archiviazione. Ecco alcuni dei migliori siti Web per trasformare le GIF in video su Android.

Adobe.com

I creatori di Photoshop presentano uno strumento online intuitivo per le conversioni GIF. È gratuito per sempre senza limiti e filigrane, ma devi registrarti per usarlo. Inoltre, è semplice e ha un processo in tre parti. Dal momento che non offre molte funzionalità oltre a un trimmer, devi solo caricare la tua GIF, regolare la lunghezza e scaricare. Tutto ciò di cui hai bisogno deve essere integrato con uno strumento di editing video. Per iniziare, utilizza i passaggi seguenti:

Visita la pagina Web di conversione Adobe GIF . Tocca Carica la tua GIF . Tocca Carica video . Seleziona una GIF dal tuo file manager per importarla Tocca Scarica . Il sito Web richiede di registrarsi o accedere al proprio account per completare il processo.

Questo sito Web è tra i più versatili su Internet. Può convertire qualsiasi file, da TIFF, GIF, JPG e PNG, in formati MOV, MP4, M4A e AVI. Puoi anche convertire fogli di calcolo, e-book e presentazioni gratuitamente. Non ha filigrane e non è necessario un account per usarlo. Tuttavia, potrebbe utilizzare la funzionalità di anteprima. Non puoi vedere le tue modifiche dal vivo fino a quando non le scarichi. Quindi, se non hai capito bene, carica la GIF e riprova. Per utilizzare il sito Web senza complicazioni, attenersi alla seguente procedura:

Vai su online-convert.com . Tocca le caselle vuote con le frecce a discesa per convertire da GIF a MP4 o altri formati video. Tocca Scegli file per caricare una GIF dai tuoi file o tocca la freccia del menu a discesa per utilizzare altre opzioni. In Impostazioni facoltative e Impostazioni video facoltative , utilizza i controlli per regolare la qualità del video, le proporzioni, le dimensioni, la frequenza dei fotogrammi e altre impostazioni. Tocca Avvia per iniziare la conversione. Il download inizia automaticamente. In caso contrario, tocca Scarica . Scegli Cloud Upload per inviarlo a Drive o Dropbox

