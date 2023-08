Come programmare un post su Facebook

A volte, rimanere attivi su Facebook durante una giornata intensa è difficile. Se pianifichi un post su Facebook, alleggerisci tale onere. Pianificando in anticipo, puoi preparare in anticipo una foto, un video o un post di testo, quindi impostare un giorno e un’ora in cui andare in diretta mentre sei via o ti occupi di qualcos’altro. Proprio così, puoi liberare tempo per fare shopping o partecipare a una riunione senza trascurare una delle tue pagine o gruppi Facebook. I tuoi follower sono felici e puoi aggiornarti sulle cose che vuoi o devi fare offline.

Andiamo passo dopo passo e impariamo come programmare un post per le pagine Facebook e i gruppi Facebook. È più semplice con uno dei tanti eccellenti telefoni Android o un iPhone. Avrai anche bisogno dell’app di Facebook.

Pianifica i post sulle pagine Facebook

Pianificare i post sulla tua pagina Facebook è semplice. Puoi accedere a quasi tutte le opzioni di un normale post, come foto, video, check-in, sentimenti e altro. Se vuoi imparare a pubblicare una GIF su Facebook, abbiamo una guida che può aiutarti.

L’app mobile semplifica la pianificazione di un post sulla tua pagina Facebook. Apri l’app mobile per iniziare.

Passa al profilo della tua pagina. Seleziona la casella di testo denominata A cosa stai pensando Aggiungi foto, video, testo e qualsiasi altra cosa desideri al post. Quando sei soddisfatto del post, scegli il pulsante Avanti nell’angolo in alto a destra Se selezioni il pulsante Pubblica , viene inviato immediatamente ai follower. Invece, apri Opzioni di pianificazione e passa a Pianifica per dopo . In fondo, vedrai le opzioni per pubblicare più tardi oggi o domani agli orari consigliati da Facebook. Se desideri personalizzare il giorno e l’ora del post, scegli il pulsante grigio sotto Pianifica per dopo . Seleziona un giorno da un calendario e un’ora da un quadrante dell’orologio Tocca la freccia indietro nell’angolo in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente. Seleziona il pulsante Pubblica per completare il processo

Pianifica i post nei gruppi di Facebook

Programmare un post su un gruppo Facebook è ancora più semplice.

Vai al gruppo e seleziona la casella di testo Scrivi qualcosa per iniziare un nuovo post. Aggiungi foto, testo o qualsiasi cosa tu voglia Apri l’ opzione Programma nella parte superiore del post per scegliere un orario di pubblicazione. Viene visualizzato un pannello in basso per la pianificazione. Attiva o disattiva l’interruttore nella parte superiore del pannello per attivare le opzioni seguenti. Scegli la data e l’ora in cui desideri pubblicare questo post. Selezionare il pulsante Programma nell’angolo in alto a destra.

Pianifica i post sugli account Facebook personali

Non è più possibile programmare un post sul tuo account Facebook personale utilizzando il sito Web o l’app mobile di Facebook. Anche le app di terze parti hanno perso questa capacità. Facebook ha cambiato la sua interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) nel 2018 per rafforzare la sicurezza e proteggere la tua privacy. Di conseguenza, devi pubblicare manualmente sulla tua cronologia personale.

Come soluzione alternativa, puoi preparare i tuoi post in anticipo, quindi impostare un promemoria in Google Task o in un’altra app dell’elenco delle cose da fare per copiare e incollare testo e contenuti multimediali sul tuo account Facebook al momento opportuno. Non è automatico, ma aiuta con la pianificazione e sposta parte del lavoro in un momento più conveniente.