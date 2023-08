Come creare un avatar Facebook personalizzato

Come creare il tuo primo avatar di Facebook

La creazione di un avatar personalizzato su Facebook non è difficile e può essere eseguita in pochi minuti e ti guidiamo attraverso i passaggi. Una volta impostato il tuo avatar, puoi usarlo in vari punti all’interno delle app Facebook e Messenger. Ad esempio, puoi visualizzare il tuo avatar quando pubblichi una nuova storia o commenti il ​​post di un’altra persona. Puoi anche utilizzare il tuo avatar per generare adesivi personalizzati unici che puoi utilizzare nei messaggi.

Per iniziare con il tuo nuovo avatar di Facebook, procedi come segue:

Apri l’ app di Facebook sul tuo telefono. Tocca l’ icona del menu nell’angolo in alto a destra. Scorri verso il basso se necessario, quindi tocca Visualizza altro . Seleziona la sezione Avatar . Si sposta in cima all’elenco Tutte le scorciatoie Posiziona il viso all’interno dell’inquadratura, quindi tocca il pulsante della fotocamera . In alternativa, tocca l’ opzione Salta nell’angolo in alto a destra per avviare un avatar da zero. Scegli la tonalità della pelle che desideri per il tuo avatar. Tocca il pulsante Avanti Genera un avatar personalizzato in base alla tua foto e al tono della pelle. Se sei bravo con l’aspetto dell’avatar, scegli Fatto . Tocca il pulsante Apporta altre modifiche se non ti piace il risultato. Puoi regolare manualmente l’aspetto del tuo avatar dall’acconciatura ai lineamenti del viso. Tocca il pulsante Salva nell’angolo in alto a destra quando hai finito

Come eliminare il tuo avatar di Facebook

Il processo è semplice se non hai più intenzione di utilizzare l’avatar e desideri eliminarlo dal tuo account. Una volta fatto, l’avatar personalizzato viene rimosso da tutte le posizioni in cui era utilizzato su Facebook. Assicurati solo di volerlo fare poiché non può essere recuperato in seguito. Se desideri utilizzare nuovamente un avatar personalizzato, ripeti i passaggi precedenti per crearne uno nuovo.

Per eliminare il tuo avatar Facebook personalizzato, controlla i seguenti passaggi: