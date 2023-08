Come recuperare i messaggi cancellati sul tuo telefono Samsung

Gli SMS sono la principale forma di comunicazione di molte persone, dalla pianificazione alla condivisione di informazioni importanti. A volte, toccare il pulsante sbagliato o prendere una decisione avventata può farti eliminare i testi di cui hai ancora bisogno.

La maggior parte dei telefoni Android, inclusi i migliori telefoni Samsung , utilizza Google Messages per impostazione predefinita, ma puoi utilizzare Samsung Messages, un’alternativa al gestore telefonico o qualcos’altro.

Tuttavia, non sei del tutto sfortunato. Questa guida mostra come trovare e ripristinare i messaggi di testo eliminati per diverse app di messaggistica di testo.

Come il tuo smartphone memorizza e cancella i dati

Quando cancelliamo i dati, li consideriamo scomparsi per sempre dalle nostre vite. Tuttavia, non è così. I dati rimangono sul tuo dispositivo anche dopo aver toccato il pulsante Elimina. Secure Data Recovery spiega che quando cancelli i contenuti sul tuo telefono, non scompaiono per sempre. Invece, il tuo telefono etichetta quello spazio come disponibile per nuove informazioni per sovrascriverlo fino a quando un nuovo dato non viene scaricato e lo sostituisce.

I tuoi dati cancellati esistono ancora sull’unità del telefono e c’è la possibilità di recuperarli, ma c’è un problema. Devi smettere di usare il telefono per inviare nuovi messaggi, scattare altre foto ed eseguire altre azioni. Qualsiasi nuovo contenuto sostituisce i file eliminati, quindi è necessario interrompere l’utilizzo del telefono per recuperare il testo eliminato. Se continui a utilizzare il telefono, non puoi recuperare i messaggi.

Anche se hai sovrascritto i tuoi dati, puoi comunque recuperare i tuoi messaggi da un backup. Servizi come Google One e Samsung Cloud eseguono automaticamente il backup dei tuoi dati, quindi non devi preoccuparti. Esistono anche modi per recuperare i dati utilizzando il software di recupero sul tuo PC, ma questi potrebbero richiedere di eseguire il root del tuo dispositivo e renderlo vulnerabile a malware o altri pericoli.

Ripristina i messaggi di testo con Samsung Cloud

Samsung Cloud è una funzione di archiviazione per dispositivi Samsung che consente di salvare i file nel cloud e scaricarli successivamente. Se hai eseguito il backup dei messaggi prima di perderli utilizzando Samsung Cloud, puoi recuperarli con i seguenti passaggi:

Scorri verso il basso con due dita dalla parte superiore della schermata iniziale per aprire il pannello delle notifiche. Tocca l’ ingranaggio Impostazioni Nel menu Impostazioni, scorri verso l’alto e tocca Account e backup . Seleziona Ripristina dati per visualizzare la cronologia dei backup Seleziona il dispositivo per il quale desideri visualizzare i dati di backup. Deseleziona tutti i dati, tranne Messaggi , a meno che tu non voglia ripristinare più file. Tocca Ripristina e attendi il completamento del ripristino dei messaggi

A seconda del tuo operatore di telefonia mobile, potresti essere in grado di recuperare i tuoi messaggi attraverso di loro. Ad esempio, se utilizzi T-Mobile, Verizon o AT&T, tali società tengono traccia della data, dell’ora e delle persone con cui hai scambiato messaggi per un periodo limitato. Tuttavia, ciò non garantisce che riceverai il contenuto del messaggio di testo poiché alcuni gestori non lo conservano. Poiché il periodo per cui salvano i messaggi è limitato, non puoi ripristinare tutti i messaggi che invii.

Per complicare ulteriormente le cose, avrai bisogno di un ordine del tribunale e di un mezzo di identificazione prima che la tua compagnia aerea possa rilasciare le informazioni. Anche se sei il proprietario del dispositivo, l’operatore di telefonia mobile segue le politiche sulla privacy per proteggere i dati degli utenti. Sono obbligati a proteggere la privacy dell’altra parte nel testo.

Usa lo smart switch Samsung

Un altro metodo per recuperare i tuoi messaggi è utilizzare Samsung Smart Switch. La soluzione di trasferimento dati è un’app Samsung ufficiale che esegue il backup dei dati sul tuo vecchio telefono Samsung e li sposta su uno nuovo. Se disponi di un backup dei dati esistenti su Samsung Switch, puoi utilizzarlo per recuperare i tuoi messaggi. Devi scaricare e installare l’app Samsung Smart Switch Mobile sul tuo nuovo telefono e PC prima di collegarli con un cavo USB.

Collegare un cavo USB a una porta libera del computer. Quindi, collega il cavo al tuo smartphone Samsung.

Avvia Smart Switch sul tuo PC. Fare clic su Ripristina . Il software trova automaticamente i dati di backup sul computer. In caso contrario, fai clic su Seleziona file manualmente per importare il file di backup dal tuo computer Fare clic su Ripristina Attendi che Smart Switch finisca di recuperare i tuoi dati

Usa il Cestino di Samsung Messages

Se hai impostato Samsung Messages come app di messaggistica predefinita, Samsung Messages ha un cestino in cui tutti i messaggi eliminati vengono archiviati per 30 giorni. Se non recuperi i messaggi eliminati all’interno di quella finestra, sono persi per sempre.

Il cestino di Samsung Messages è attivato per impostazione predefinita, ma puoi disattivarlo dal menu Impostazioni dell’app. Quando lo fai, tutti i messaggi vengono eliminati definitivamente senza entrare nel cestino.

Apri l’ app Samsung Messaggi . Tocca l’ icona a tre punti per espandere un elenco di opzioni. Seleziona Cestino Trova il tuo testo nel cestino e premilo a lungo per selezionarlo. Puoi toccare altri messaggi di testo se desideri ripristinarli. Tocca Ripristina . I messaggi eliminati riappaiono tra i messaggi esistenti.

Come proteggere i tuoi messaggi dall’eliminazione permanente

Poiché il recupero dei messaggi di testo è difficile, potrebbe valere la pena prendere alcune misure precauzionali nel caso in cui succeda qualcosa. L’archiviazione e il backup dei tuoi testi sono ottimi primi passi da compiere.

Archiviare i messaggi

L’archiviazione è il modo migliore per nascondere le fastidiose chat che vuoi evitare senza eliminarle per sempre. I tuoi messaggi rimangono nell’app Google Messaggi, ma non li vedrai più perché si trovano in una cartella diversa. Se Samsung Messages è la tua app predefinita, non puoi archiviare i messaggi perché l’app non ha la funzione. Google Messaggi, d’altra parte, ha questa funzione.