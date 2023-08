Come ritagliare un video sul tuo telefono o tablet

I video hanno un margine di errore maggiore durante la registrazione, tenendo conto di molti problemi come il motion blur, i cambiamenti di illuminazione e la lunghezza gonfia.

Tuttavia, gli utenti di dispositivi mobili possono accedere a ingegnosi metodi di ritaglio dei filmati per mantenere bobine e video concisi. Continua a leggere e scopri come il miglior software di editing video può aiutare i tuoi video troppo lunghi a ritagliare le parti che non desideri.

Cos’è il ritaglio?

In termini di fotoritocco, il ritaglio altera i bordi di un’immagine, in genere per rendere l’immagine più piccola e più a fuoco. Questo vale anche per i fotogrammi video, ma il ritaglio di un video di solito si riferisce al taglio della lunghezza generale del filmato.

Ritaglio di video con l’editor video integrato di Android

Come con le immagini, i dispositivi Android vengono forniti con funzionalità di modifica video come funzionalità standard. Gli utenti Android possono accedere a un’applicazione di editing video che offre ottime opzioni di modifica video, inclusa una funzione di ritaglio. È probabile che tu l’abbia trovato casualmente, ma Android può essere un po’ vago con le sue istruzioni, quindi ecco come farlo.

Passare all’applicazione Galleria . Trova il video che desideri ritagliare e toccalo. Tocca l’ icona della matita nella parte inferiore dello schermo. Questo apre il menu dello strumento di editing video. Regola i cursori nella parte inferiore dello schermo scorrendoli. Il cursore sinistro ritaglia l’inizio del video e il cursore destro ritaglia la fine del video. Tocca il pulsante di riproduzione sotto il display del video per testare il video ritagliato. Quando sei soddisfatto del video ritagliato, tocca l’ opzione Salva nell’angolo in alto a destra dello schermo. Il salvataggio in questo modo sostituisce il file video originale sul dispositivo. Per salvare la nuova versione ritagliata come file separato, tocca il menu delle opzioni nell’angolo in basso a destra dello schermo e tocca Salva una copia . Ciò mantiene entrambi i file salvati sul dispositivo.

Ritagliare video con WhatsApp

WhatsApp è pieno di funzionalità di modifica delle immagini e i video godono degli stessi privilegi. Il ritaglio è uno dei più semplici da usare. Ecco come.

Passare all’applicazione WhatsApp . Seleziona una conversazione in chat per un video di messaggio diretto o scorri verso sinistra e tocca Il mio stato per aggiungere un video alla tua storia di WhatsApp. Tocca l’ icona della foto nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Questo apre l’applicazione Galleria. Regola i cursori nella parte superiore dello schermo facendoli scorrere verso sinistra e verso destra. Il cursore sinistro ritaglia l’inizio del video e il cursore destro ritaglia la fine del video. Puoi trasformare il video ritagliato in una GIF toccando l’ icona GIF nell’angolo in alto a destra dello schermo. Quando sei soddisfatto del video ritagliato, tocca il pulsante freccia Invia nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Ritagliare video con Google Foto

Google adora le sue app di servizio dedicate e ce n’è una fantastica per la modifica delle foto. Potrebbe anche essere l’editor di foto integrato per gli utenti Android ed è altrettanto facile ritagliare i video. Ecco come.

Passa all’applicazione Google Foto . Tocca il video che desideri ritagliare. Tocca l’ opzione di modifica al centro del menu in basso. Regola i cursori nella parte inferiore dello schermo scorrendoli verso sinistra e verso destra. Il cursore sinistro ritaglia l’inizio del video e il cursore destro ritaglia la fine del video. Selezionare Esporta fotogramma per ottenere un’immagine salvata del fotogramma video in cui ci si trova. Quando sei soddisfatto del video ritagliato, tocca Salva una copia . Ciò salva il video ritagliato nell’applicazione Galleria come file proprio.

Ritaglio di video iOS con l’app Foto

I dispositivi Android non sono gli unici con funzionalità di editing video integrate. I dispositivi iOS godono di un’applicazione dedicata per personalizzare e modificare immagini e filmati. Inoltre, è facile ritagliare i file video con esso. Ecco come farlo.