WhatsApp inizia finalmente a distribuire il supporto multi-account ai beta tester

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo sia per la comunicazione personale che aziendale, una reputazione che si è guadagnata attraverso aggiornamenti costanti sin dal primo lancio sui dispositivi Android nel 2010.

delle principali funzionalità che manca ancora, tuttavia, è un account multi sistema che consente agli utenti di accedere a più di un account contemporaneamente. A giugno, abbiamo riferito che la versione beta di WhatsApp Business aveva iniziato a lavorare su una funzione di cambio di account . Con la versione beta 2.23.17.8 di WhatsApp su Google Play Store, la funzione è ora disponibile per alcuni tester.

Come con la versione beta di Business, WABetaInfo ha individuato per primo questo aggiornamento . I tester possono verificare se hanno accesso al cambio di account toccando la freccia visualizzata accanto al codice QR in alto a destra nella schermata delle impostazioni di WhatsApp. Una scheda verrà visualizzata in basso con gli account a cui sei attualmente connesso e un’opzione per aggiungere un altro account.

