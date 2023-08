Il chip A17 di iPhone 15 Pro ha detto di avere 6 core GPU, supporto per 6 GB di RAM

L’imminente chip A17 di Apple che verrà utilizzato nei modelli iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max include una CPU a 6 core e una GPU a 6 core, secondo il leaker Unknownz21 . L’attuale chip A16 ha una CPU a 6 core e una GPU a 5 core, quindi l’A17 apporterà notevoli miglioramenti della GPU ai nuovi modelli di iPhone di fascia alta .

Il chip A17 presenterà una frequenza di clock massima di 3,70 GHz, rispetto ai 3,46 GHz del chip A16. In particolare, le informazioni condivise da Unknownz21 suggeriscono che i modelli di ‌iPhone 15 Pro‌ presenteranno la stessa RAM da 6 GB disponibile nei modelli di iPhone 14 Pro . Indiscrezioni precedenti hanno affermato che ‌iPhone 15 Pro‌ e Pro Max avrebbero 8 GB di RAM , cosa che secondo il leaker è “improbabile“, ma non impossibile.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023