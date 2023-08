iPhone SE 4 sia dotato di pulsante di azione, USB-C, Face ID e altro

L’ iPhone SE di quarta generazione avrà un pulsante di azione in stile iPhone 15 Pro, tra molte altre nuove funzionalità significative, secondo il leaker noto come ” Unknownz21 “.

All’inizio di questa settimana, il leaker ha descritto l’‌iPhone SE‌ di quarta generazione come “effettivamente un derivato dell’iPhone 14 “, facendo eco a precedenti rapporti di artisti del calibro dell’analista Apple Ming-Chi Kuo .

Nel loro ultimo tweet , Unknownz21 fornisce alcuni nuovi dettagli sul prossimo iPhone a basso costo di Apple e ribadisce che il suo design sarà basato sull’‌iPhone 14‌. Apparentemente il dispositivo sarà dotato di una porta USB-C, allontanando per la prima volta ‌iPhone SE‌ da Lightning. Presumibilmente avrà anche Face ID , dissipando le voci precedenti secondo cui ‌iPhone SE‌ potrebbe mantenere un pulsante Touch ID.

La cosa più interessante è che affermano che il dispositivo sarà dotato di un pulsante di azione come iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Questo sarebbe un chiaro elemento di differenziazione tra ‌iPhone SE‌ e ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus, che non dovrebbero offrire la funzione. Secondo quanto riferito, ‌iPhone SE‌ manterrà anche una singola configurazione della fotocamera posteriore come il modello attuale.

VIA