Apple sta pianificando un’importante riprogettazione di “Apple Watch X” per introdurre un nuovo sistema di cinturini e altro ancora

Apple sta pianificando un completo rinnovamento dell’Apple Watch per il decimo anniversario del dispositivo, secondo Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Gurman ha soprannominato il dispositivo revisionato “Apple Watch X”, simile all’iPhone X del 2017 che ha celebrato i dieci anni dell’‌iPhone‌. Poiché l’Apple Watch originale è stato presentato nel 2014 e lanciato nel 2015, Gurman non è sicuro se l’Apple Watch X verrà rilasciato nel 2024 o nel 2025.

Apparentemente Apple sta lavorando su un involucro più sottile per l’Apple Watch X, oltre a diversi modi per collegare i cinturini al dispositivo. Il meccanismo per collegare i cinturini all’involucro dell’Apple Watch è rimasto lo stesso dall’introduzione del dispositivo, consentendo ai cinturini di essere compatibili con le diverse generazioni di Apple Watch.