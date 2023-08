Netflix ora sta testando i giochi su TV, Mac e PC

Netflix ha annunciato oggi che sta espandendo i giochi che offre a TV, PC e Mac selezionati come parte di un test condotto in Canada e nel Regno Unito.

Un numero limitato di clienti Netflix in questi paesi può visitare Netflix.com sui browser supportati su PC o Mac per giocare a due giochi di prova Netflix, tra cui Oxenfree e Molehew’s Mining Adventure. I giochi possono essere giocati con una tastiera e un mouse standard.

Per quanto riguarda i televisori, Netflix afferma che i giochi possono essere riprodotti tramite Amazon TV Streaming Media Player, Chromecast con Google TV, TV LG, Nvidia Shield TV, dispositivi e TV Roku, Samsung Smart TV e Walmart ONN. Al momento, i giochi di Netflix non sono disponibili su Apple TV , ma Netflix afferma che ulteriori dispositivi verranno aggiunti “su base continuativa”.

I giochi TV possono essere riprodotti con l’app Netflix Game Controller, disponibile per iPhone e dispositivi Android. L’app è stata rilasciata la scorsa settimana ed è progettata per accoppiare uno smartphone con una TV per giocare ai giochi Netflix.

Netflix offre giochi per dispositivi mobili dal 2021 e ora sono disponibili più di 50 titoli, ma prima d’ora i giochi potevano essere giocati solo su smartphone o tablet. L’accesso ai giochi è incluso in un abbonamento Netflix, senza costi aggiuntivi o acquisti in-app.

Durante il periodo di beta test, Netflix lavorerà sulla sua tecnologia di streaming di gioco e controller, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza nel tempo. La società afferma che espandendo i giochi su più dispositivi, spera di “rendere i giochi ancora più facili da giocare” per gli abbonati Netflix in tutto il mondo.

