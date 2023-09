Come accoppiare il tuo Google Pixel Watch al tuo telefono

Ci sono voluti anni di attesa, ma Google ha finalmente lanciato il proprio smartwatch nell’autunno del 2022. Il primo Pixel Watch di Google è rapidamente salito tra le fila degli altri dispositivi indossabili fino a diventare uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare . Il suo design compatto e l’innovativo meccanismo del cinturino ci hanno impressionato, anche se c’è molto margine di miglioramento nel Pixel Watch 2 .

Segui questi passaggi prima di accoppiare il tuo Google Pixel Watch

Ci sono un paio di cose che dovresti fare prima di configurare Pixel Watch. Ciò rende il processo di installazione il più semplice possibile.

Scarica e installa la versione più aggiornata dell’app Google Pixel Watch sul tuo telefono. Se avvii Pixel Watch vicino allo smartphone, ti verrà richiesto di installarlo automaticamente

Assicurati di utilizzare un telefono Android con Android 8 o versione successiva.

Scarica l’ app Fitbit e accedi. Se desideri attendere questo passaggio, ad esempio se sei nuovo su Fitbit, ti verrà richiesto durante la configurazione.

Carica completamente il tuo Pixel Watch e il tuo telefono Android.

Attiva le impostazioni Bluetooth e Posizione sul tuo telefono Android.

Come associare Google Pixel Watch al tuo telefono Android

Configurare Pixel Watch con un telefono Android è semplice. Assicurati solo di avere sia l’orologio che il telefono a portata di mano.

Tieni premuta la corona dell’orologio per tre secondi. Il telefono visualizza una notifica di associazione. Sul tuo orologio, seleziona la lingua desiderata e accetta i termini di servizio. Sul telefono, apri l’ app Pixel Watch , segui le istruzioni visualizzate sullo schermo e seleziona Google Pixel Watch per avviare il processo di accoppiamento. Su entrambi i dispositivi viene visualizzato un codice di accoppiamento. Se i codici sono gli stessi, tocca il pulsante Associa sul telefono. Se i codici non corrispondono, riavvia l’orologio e riprova. Accedi al tuo Account Google o creane uno nuovo. L’app ti chiede di selezionare alcune impostazioni chiave per Pixel Watch, incluso il polso su cui lo indosserai e la direzione della corona. Impostali entrambi e continua con il processo. Pixel Watch ti chiede di attivare l’assistente, il blocco schermo, Google Wallet e di scaricare app dal Play Store. Nessuno di questi è essenziale, sebbene costituiscano alcune delle migliori funzionalità di Pixel Watch. Tieni presente che puoi sempre tornare a questi passaggi. Una volta completata la configurazione su Pixel Watch, scorri verso il basso sullo schermo e tocca Impostazioni . Tocca Sistema , quindi tocca Aggiornamento sistema . Questo controlla gli aggiornamenti disponibili per l’orologio.

Puoi accoppiare un Google Pixel Watch con un iPhone?

No, non puoi accoppiare il tuo Google Pixel Watch con il tuo iPhone. Sebbene il Mobvoi TicWatch E3 e molti dei migliori smartwatch Android possano essere abbinati a un dispositivo iOS, Pixel Watch è un’eccezione. Ma la speranza non è del tutto persa. Poiché iOS e Wear OS generalmente funzionano bene insieme, c’è la possibilità che Google offra un supporto limitato per iPhone in futuro.

Come configurare il tuo account Fitbit sul tuo smartwatch

L’integrazione di Google Pixel Watch con Fitbit mette a tua disposizione una serie di strumenti e statistiche per il fitness.

Premi la corona sul tuo Pixel Watch. Seleziona Fitbit . Tocca Accedi . Completa l’accesso sull’app Fitbit sul tuo telefono. Se sei un nuovo utente Fitbit, tocca Installa , tocca Apri e tocca Iscriviti a Fitbit . Durante la creazione del tuo account, seleziona Google Pixel Watch nell’elenco dei dispositivi. Fai clic sull’immagine del tuo profilo nell’angolo in alto a sinistra dell’app Fitbit sul tuo smartphone. Tocca Configura un dispositivo . Attiva tutte le autorizzazioni dell’app visualizzate

Google Pixel Watch: suggerimenti e trucchi per la risoluzione dei problemi

Per quanto i processi di installazione dovrebbero essere fluidi, le cose non sempre funzionano in questo modo. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per problemi comuni durante il processo di configurazione.

Se non viene visualizzata una notifica di associazione

Se durante la procedura di configurazione non viene visualizzata una notifica di associazione:

Scarica la versione più recente dell’app Google Pixel Watch .

. Attiva la condivisione nelle vicinanze .

. Apri l’ app Google Pixel Watch e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per associare un nuovo orologio.

Controlla l'elenco dei dispositivi associati nell'app Impostazioni del tuo telefono .

Controlla se sul tuo Pixel Watch sono presenti tutti i dispositivi accoppiati:

Apri l’ app Impostazioni . Seleziona Google . Tocca Dispositivi e condivisione . Tocca Dispositivi . Tocca Dispositivi salvati . Se Pixel Watch è accoppiato correttamente, viene visualizzato in questo elenco.

Google Pixel 7 Pro e Pixel Watch costituiscono una coppia perfetta

Pixel Watch di Google è una grande aggiunta agli ecosistemi Google Pixel e Android. Ha molte fantastiche funzionalità, ma per usarle è necessario configurarlo e associarlo al telefono.