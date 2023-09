Come recuperare app e giochi cancellati su Android

Non è insolito che sul tuo telefono Android preferito a prezzi economici vadano perdute delle cose ; anche le migliori app sul Play Store possono presentare problemi, rifiutarsi di caricarsi o perdersi durante il trasporto, in particolare i software ad accesso anticipato. Data l’abitudine di Google di aggiornare silenziosamente il funzionamento interno del suo negozio di applicazioni, tenere traccia di funzionalità importanti come il ripristino delle app può essere difficile, ed è qui che entriamo in gioco noi. Ecco la guida essenziale di AP su come trovare, visualizzare e reinstallare qualsiasi applicazione scaricata in precedenza. app, tutto sul tuo tablet Android economico preferito . Ecco cosa fare.

Come è stata eliminata la mia app? Ciò può accadere per diversi motivi, ad esempio: Eliminazione accidentale di un’app. Nessuna vergogna in Butterfingers .

. La corruzione dovuta a malware può comportare la perdita di una o due app. Questo può essere risolto con app antivirus.

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica elimina tutte le app non essenziali (altrimenti la funzione sarebbe fatalmente difettosa).

Il trasferimento di dati tra dispositivi può essere un problema. I dati verranno influenzati se si verifica una disconnessione per qualsiasi motivo. Questi sono problemi comuni, quindi non sentirti preso di mira. Ecco come risolverlo. Avvia l’app Google Play Store Per cominciare, avvia l’ app Google Play Store . Accedi al menu del tuo account Google Passa all’angolo in alto a destra dello schermo e apri il menu del tuo account Google . Tocca il cerchio per accedere al menu del tuo account Google. Tocca Gestisci app e dispositivo Nel menu dell’account Google, tocca Gestisci app e dispositivo , che ti porterà al menu di panoramica. Passare al menu Gestisci

Tocca Gestisci nella parte superiore sinistra dello schermo. Questo ti darà un elenco di app attualmente installate sul tuo dispositivo.

Tocca l’app che desideri reinstallare

ndividua l’app persa e toccala. Si aprirà la pagina Play Store dell’app dove potrà essere reinstallata normalmente.

Suggerimento : se desideri reinstallare più app nell’elenco contemporaneamente, sono presenti caselle di controllo per ogni app. Toccane uno per selezionarlo. Tocca l’ icona della freccia rivolta verso il basso nell’angolo in alto a destra dello schermo per avviare la reinstallazione delle app selezionate.

Non preoccuparti se hai perso un’app, puoi recuperare facilmente tutti i download del Play Store

Una cosa divertente di questo processo è vedere un lungo elenco di fantastiche app classiche che hai scaricato in passato; un bel viaggio improvvisato nella memoria. Speriamo che troverai queste istruzioni utili e speriamo che ti aiutino a recuperare ciò che hai perso. Il Play Store manterrà sempre un registro di ciò che hai scaricato e installato, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi che Google cambi le cose. Vuoi tenere traccia delle tue informazioni di sicurezza? Questi ingegnosi gestori di password potrebbero essere utili .