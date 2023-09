Porta USB-C di iPhone 15: ricarica da 4,5 W per accessori, USB 3.2 Gen 2 per modelli Pro e altro ancora

In un documento di supporto pubblicato venerdì, Apple ha fornito alcuni dettagli aggiuntivi sulla porta USB-C presente su tutti i modelli di iPhone 15.

Innanzitutto, Apple ha affermato che tutti i modelli di iPhone 15 possono caricare un Apple Watch, una custodia per AirPods o altri piccoli accessori collegati alla porta USB-C fino a 4,5 W. Apple ha già annunciato questa funzionalità, ma non ha fornito informazioni sul wattaggio.

In secondo luogo, il documento rivela che iPhone 15 Pro e Pro Max supportano USB 3.2 Gen 2 per velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Apple aveva già rivelato che i dispositivi supportano USB 3, ma ora le specifiche esatte sono confermate. Il cavo USB-C incluso con i modelli iPhone 15 Pro supporta velocità USB 2, quindi è necessario un cavo con specifiche superiori per velocità più elevate.

Come riportato in precedenza, il documento indica che tutti i modelli di iPhone 15 supportano DisplayPort per il mirroring di video HDR fino a 4K su un display esterno o una TV con un cavo da USB-C a DisplayPort supportato o un adattatore. Tuttavia, a differenza di alcuni modelli di iPad con Stage Manager, l’iPhone non dispone di una modalità di visualizzazione estesa.

I modelli iPhone 15 Pro supportano anche la registrazione di video ProRes direttamente su un dispositivo di archiviazione esterno , fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Per collegare un iPhone 15 a un veicolo con una porta USB-A per l’utilizzo cablato di CarPlay, Apple afferma che i clienti possono utilizzare un cavo da USB-C a USB-A.

