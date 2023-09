Come annullare il tuo abbonamento ad Adobe Creative Cloud

Dalla sua introduzione nel 2013, Adobe ha costantemente aumentato i prezzi degli abbonamenti a Creative Cloud. Mentre il prezzo richiesto da Adobe è giustificabile per i professionisti e gli studi di design, i consumatori e i designer all’inizio della loro carriera potrebbero non trovare molto valore nelle offerte di Adobe. Se ti sei iscritto a un piano di prova o mensile per controllare le app Creative Cloud e non desideri continuare, annulla l’abbonamento attivo dal sito Web ufficiale di Adobe.

L’annullamento di un abbonamento ad Adobe Creative Cloud non richiede scienza missilistica. Tuttavia, comporta alcune conseguenze da tenere a mente. Sebbene le app dell’azienda siano disponibili su dispositivi mobili, desktop e tablet , Adobe richiede che tu utilizzi la versione Web (adobe.com) per gestire il tuo account.

Considerazioni prima di annullare un abbonamento ad Adobe Creative Cloud

Prima di annullare un abbonamento Creative Cloud, trova alternative per continuare il flusso di lavoro. Non mancano le app di progettazione grafica e di editing video ricche di funzionalità. Adobe blocca l’accesso all’app una volta raggiunta la data di scadenza del ciclo di fatturazione.

Quando annulli un piano Adobe attivo, l’azienda ti retrocede all’abbonamento gratuito. Il tuo account Adobe rimane attivo e puoi avviare il ciclo di fatturazione in qualsiasi momento e iniziare a utilizzare le app Creative Cloud.

Adobe offre anche un piano Fotografia Creative Cloud con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud, un piano Fotografia standard con 20 GB di spazio di archiviazione e un piano Lightroom autonomo con 1 TB di spazio sul cloud. Se desideri utilizzare solo app come Lightroom e Photoshop, puoi abbandonare il costoso piano Creative Cloud All Apps e passare a un’opzione conveniente.

Annulla il tuo abbonamento ad Adobe Creative Cloud

Una volta deciso sull’abbonamento a Creative Cloud, utilizza i passaggi seguenti per annullarlo.

Visita la pagina del tuo account Adobe sul Web e accedi con i dettagli di accesso Adobe. Espandi Piani e pagamento e seleziona Piani Adobe mostra il tuo piano Creative Cloud attuale, le app incluse nel tuo piano e i dettagli di fatturazione. Fai clic su Gestisci piano . Seleziona Annulla il tuo piano . Adobe ti chiede di autenticare nuovamente il tuo account. Completa l’autenticazione. Controlla le app, i servizi e i caratteri a cui perderai l’accesso dopo la data di scadenza. Potresti anche vedere un costo di cancellazione da parte di Adobe (ne parleremo più avanti). Seleziona Continua per annullare . Seleziona uno dei motivi per annullare il piano o specifica lo stesso in basso. Fare clic su Continua . Adobe potrebbe mostrarti diverse offerte e sconti per mantenerti investito nella piattaforma. Puoi mantenere il tuo piano o selezionare No grazie per continuare il processo di cancellazione. Dai un’occhiata ai dettagli della cancellazione e seleziona Conferma cancellazione

Questo è tutto. Riceverai un’e-mail da Adobe relativa al tuo piano annullato. Puoi accedere alle app Adobe fino alla fine del ciclo di fatturazione. Successivamente, l’azienda ti chiede di abbonarti a un piano pertinente per utilizzare le sue app e i suoi servizi.

Cosa succede quando annulli un abbonamento Creative Cloud

Quando annulli un piano Creative Cloud, l’azienda limita il tuo accesso ad app desktop come Adobe Acrobat, Lightroom, Premiere Pro, Adobe Photoshop e Illustrator. E ottieni un’esperienza annacquata sulle app mobili e tablet di Adobe. Puoi utilizzare le funzionalità di base, ma alcuni componenti aggiuntivi premium vengono bloccati dietro un paywall.

Adobe riduce anche il tuo spazio di archiviazione cloud a 2 GB. Se superi lo spazio di 2 GB, hai 30 giorni per riportarlo ai limiti. Dopo 30 giorni, rischi di perdere alcuni dei tuoi file sui server Creative Cloud. Ti consigliamo di esportare i tuoi contenuti multimediali Creative Cloud prima di iniziare il processo di annullamento.

Per quanto riguarda le tue immagini Lightroom, Adobe le memorizza sul server per un anno dopo la scadenza dell’abbonamento. Puoi sempre avviare Lightroom per scaricare le tue immagini originali. Adobe limita inoltre l’accesso ai moduli Sviluppo e mappatura e Lightroom per dispositivi mobili.

Perché Adobe addebita una penale di cancellazione?

Potresti vedere Adobe addebitare una penale di cancellazione quando interrompi il piano Creative Cloud dal sito Web di Adobe. Ecco perché.

Se annulli l’abbonamento entro 14 giorni dall’acquisto iniziale o dalla prova Adobe, riceverai un rimborso completo da Adobe. Dopo 14 giorni la compagnia applica una penale di annullamento. La maggior parte degli utenti Adobe sottoscrive un abbonamento annuale grazie a sconti significativi e opta per pagamenti mensili tramite carta di debito o credito. Se annulli prima della fine dell’anno, Adobe aggiunge spese di annullamento alla tua carta.

La penale di annullamento è calcolata pari al 50% del saldo residuo del contratto

