PSA: un iPhone 15 può caricare un altro iPhone

I modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro di Apple utilizzano una porta USB-C invece di una porta Lightning per scopi di ricarica e trasferimento dati, e la nuova porta consente agli iPhone di caricare un’ampia gamma di dispositivi USB-C, incluso un altro iPhone .

Come dimostrato da Marques Brownlee, collegare un ‌iPhone‌ basato su Lightning a un iPhone 15 USB-C con un cavo da USB-C a Lightning consente all’‌iPhone 15‌ di fornire alimentazione al vecchio ‌iPhone‌.

Quando colleghi un ‌iPhone‌ Lightning a un ‌iPhone 15‌, ‌iPhone 15‌ fornirà sempre alimentazione al ‌iPhone‌ Lightning, anche se la batteria dell’‌iPhone 15‌ è scarica.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15's new USB port? Well wonder no more

Full iPhone 15/15 Pro Unboxing and first looks is now live: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08

