I modelli iPhone 15 mostrano finalmente il conteggio dei cicli della batteria

Gli utenti di iPhone 15 potranno controllare per la prima volta il conteggio dei cicli della batteria, secondo le informazioni condivise su X (ex Twitter).

I metodi precedenti per verificare il conteggio dei cicli della batteria di un iPhone non erano ufficiali (tramite app di terze parti) o complicati, come copiare e incollare i dati analitici in Notes e cercare “last_value_CycleCount”. Secondo uno screenshot condiviso da @Tech_Reve , le informazioni sul ciclo della batteria sono visibili sui modelli ‌iPhone 15‌ navigando tra Impostazioni, Generali e Informazioni. Una nuova sezione “Batteria” è presente nella parte inferiore della pagina. Oltre al numero di cicli della batteria, riporta anche la data di produzione e la data del primo utilizzo.

Can confirm iPhone 15s now show battery cycle count in Settings > General > About pic.twitter.com/G0bOsYYCx4 — Ray Wong (@raywongy) September 20, 2023

Sebbene lo stato della batteria sia visibile sull’‌iPhone‌ da diversi anni sotto forma di “Capacità massima”, la capacità di vedere il numero specifico di cicli è un prezioso parametro aggiuntivo per determinarne le condizioni. Viene registrato un ciclo di carica ogni volta che si esaurisce tutta la capacità della batteria. È possibile accedere facilmente alle informazioni sul ciclo della batteria sui MacBook accedendo a Informazioni di sistema. Dalla pagina web delle informazioni sulla batteria di Apple :

Le batterie Apple agli ioni di litio funzionano in cicli di carica. Completi un ciclo di ricarica quando hai utilizzato (scaricato) una quantità pari al 100% della capacità della batteria, ma non necessariamente tutta con una carica. Ad esempio, potresti utilizzare il 75% della capacità della batteria un giorno e ricaricarla completamente durante la notte. Se utilizzi il 25% il giorno successivo, avrai scaricato un totale del 100% e la somma dei due giorni darà come risultato un ciclo di ricarica. Potrebbero essere necessari diversi giorni per completare un ciclo. La capacità di qualsiasi tipo di batteria diminuirà dopo un certo periodo di ricarica. Con le batterie agli ioni di litio, la capacità diminuisce leggermente ad ogni ciclo di carica completo.

Ieri è emerso che tutti i modelli ‌iPhone 15‌ e iPhone 15 Pro presentano una nuova impostazione di salute della batteria che impedisce ai dispositivi di caricarsi sempre oltre l’80% quando abilitati. Apple afferma che tutti i modelli ‌iPhone 15‌ hanno la stessa durata della batteria dei loro predecessori iPhone 14 . I dispositivi verranno lanciati questo venerdì.

