Come trovare i backup di WhatsApp su Google Drive

I backup di WhatsApp ti proteggono dalla perdita di chat, contenuti multimediali e adesivi importanti. Quando colleghi il tuo account Google all’app, i tuoi dati si sincronizzano sul cloud in base alla frequenza selezionata. Se cancelli accidentalmente la cronologia chat, disinstalli l’app o configuri un nuovo dispositivo , puoi ripristinare ciò che hai perso. Anche i backup locali sono un’opzione se non ne hai su Drive.

A volte, una cattiva connessione Internet o impostazioni manuali possono influire sui backup. Sebbene WhatsApp avvii il processo quando torni online, vuoi assicurarti che i tuoi dati siano aggiornati e sicuri. Puoi controllare la sua posizione su Google Drive o sullo spazio di archiviazione del tuo tablet e telefono Android . Vedrai anche quando è avvenuto l’ultimo backup.

Dove archivia i backup WhatsApp?

WhatsApp archivia i backup su Google Drive se gli consenti di farlo. A seconda della frequenza scelta, l’app carica i tuoi dati sul cloud quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o solo quando tocchi il pulsante Backup . Ogni backup sullo stesso account Google sovrascrive quello precedente, quindi non c’è modo di archiviare più versioni o ripristinare quelle precedenti.

Un modo per aggirarlo è aggiungere un altro account Google a WhatsApp e passare da uno all’altro. Tuttavia, se non esegui il backup regolarmente, Google elimina definitivamente i tuoi dati da Drive dopo cinque mesi. A differenza di altri dati, i dati non vengono conteggiati nell’archivio cloud e non entrano nel Cestino dopo l’eliminazione. Quindi non puoi recuperarlo in seguito.

Se accedi a Google Drive dal browser di un PC, il backup di WhatsApp è presente nel menu Archiviazione. È in un formato illeggibile, quindi non puoi visualizzare il contenuto o selezionare cosa recuperare. Troverai solo le opzioni per eliminarlo o disattivare completamente i backup, il che è utile quando non ti servono più o sono corrotti. Sull’app mobile, i tuoi dati si trovano nel menu Backup. Il menu delle impostazioni mostra anche il backup di WhatsApp, con la possibilità di disconnettere il messenger da Drive.

WhatsApp crea anche backup locali giornalieri sul tuo telefono o sulla scheda SD. Se non riesci a ripristinare un backup di Drive o non ne hai uno, il tuo dispositivo cerca le versioni locali. In alcuni casi, potrebbe essere necessario rimuovere il tuo account Google dal dispositivo affinché funzioni. Non è possibile modificare la frequenza dei backup locali o visualizzare i contenuti.

Sebbene molti software di terze parti affermino di decrittografare i backup di WhatsApp, non li consigliamo perché potrebbero non funzionare. Alcuni contengono malware che danneggiano o rubano informazioni dal tuo dispositivo. Per proteggere i tuoi dati, attiva la crittografia end-to-end . In questo modo, inserirai una password o una chiave di crittografia di 64 cifre durante il ripristino.

Come trovare e ripristinare il backup di WhatsApp su Google Drive

Utilizza il browser del PC per accedere al backup di Google Drive per una visualizzazione più ampia. Puoi anche utilizzare l’app mobile o un browser se un computer non è disponibile. Per un’esperienza completa, passa alla modalità Desktop e assicurati di aver effettuato l’accesso all’account Google corretto.

Trova il backup di WhatsApp in Google Drive utilizzando i browser del PC

Apri un browser web e visita drive.google.com . Fai clic su Archiviazione nella barra laterale sinistra. Seleziona Backup . Vedrai il backup di WhatsApp e l’ultima volta che lo hai aggiornato Fare doppio clic sul backup per visualizzare le opzioni disponibili Per cancellarlo definitivamente, fai clic su Elimina backup . Fare clic su Elimina per confermare In alternativa, seleziona Disattiva per disattivare completamente i backup di WhatsApp. Fare clic su Disattiva per conferma. Per disconnettere WhatsApp da Drive, fai clic sull’icona delle impostazioni nell’angolo in alto a destra. Quindi seleziona Impostazioni Seleziona Gestisci app . Quindi scorri verso il basso fino a WhatsApp Messenger . Fare clic su Opzioni , quindi su Disconnetti da Drive Fare clic su Disconnetti per confermare.

Trova il backup di WhatsApp nell’app Google Drive

Apri Google Drive. Tocca l’ icona del menu nell’angolo in alto a sinistra. Seleziona Backup . Vedrai il backup di WhatsApp e l’ultima volta che lo hai aggiornato. Tocca l’ icona a tre punti accanto al backup per visualizzare le opzioni disponibili. Per cancellarlo definitivamente, seleziona Elimina backup . Quindi tocca Elimina per conferma. Per interrompere i backup futuri, seleziona Disattiva backup . Quindi tocca Disattiva per conferma.

Come interrompere i backup di Google Drive su Android

Potresti avere problemi di sicurezza su Drive , soprattutto perché Google ha accesso ai tuoi dati. Altre volte, i tuoi file WhatsApp sono grandi e consumano molti dati da caricare. In ogni caso, puoi disattivare i backup automatici in qualsiasi momento.

L’app continua a memorizzarli localmente, anche quando tocchi il pulsante Backup nel menu delle impostazioni. I backup locali non richiedono dati mobili, quindi non è necessario essere online. Utilizza i seguenti passaggi per interrompere i backup automatici di WhatsApp:

Apri WhatsApp. Tocca l’ icona a tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni . Vai su Chat > ​​Backup chat Tocca Backup su Google Drive . Seleziona Mai

Ripristina i backup di WhatsApp da Google Drive e dall’archivio locale su Android

È necessario reinstallare WhatsApp o svuotare la cache e i dati prima di ripristinare il backup. È perché l’app non fornisce pulsanti per farlo dopo aver configurato completamente il tuo account. Entrambi i metodi riportano WhatsApp al suo stato originale e puoi configurare il tuo account da zero.

Dopo aver verificato il tuo numero di telefono, l’app ti consente di ripristinare il backup da Drive. Potrebbe richiedere del tempo, a seconda delle dimensioni dei dati. Inoltre, non è una procedura che vuoi affrettare. Altrimenti salterai accidentalmente la fase di ripristino e dovrai reimpostare nuovamente l’app.

Per i backup locali, potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni. Se hai disattivato i backup di Drive e WhatsApp ti chiede ancora di recuperarli, rimuovi il tuo account Google dal dispositivo . In questo modo, l’app ti chiede di recuperare i dati sul tuo dispositivo anziché sul cloud.