Come aggiungere più collegamenti al tuo profilo Instagram

Da oltre 10 anni Instagram rappresenta il pilastro della presenza online di milioni di persone e organizzazioni. Il social network online conta 500 milioni di utenti giornalieri e, da 10 anni, una funzionalità richiesta più e più volte è stata la possibilità di aggiungere più collegamenti alla biografia di Instagram. Instagram ha finalmente ceduto al volere della gente. Ora tutti gli account (personale, aziendale e creatore) possono aggiungere cinque collegamenti alla propria biografia. E se stai cercando di aggiornare le tue foto, dai un’occhiata a questi migliori telefoni con fotocamere per la fotografia ultrawide .

Aggiunta di più di un collegamento al tuo profilo Instagram

Prima di ogni altra cosa, apri Instagram sul tuo telefono e accedi al tuo account.

Vai alla pagina del tuo profilo toccando l’immagine del tuo profilo nell’angolo in basso a destra. Seleziona Modifica profilo . Tocca Aggiungi collegamento per aggiungere un collegamento ipertestuale alla pagina Web di tua scelta. Scegli l’ icona più accanto ad Aggiungi collegamento esterno Copia e incolla o digita l’URL del tuo sito web. Dai un titolo al tuo link. Una volta che sei soddisfatto, tocca il segno di spunta nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Puoi ripetere questo processo altre quattro volte finché non avrai elencato cinque collegamenti nella tua biografia. Puoi modificare o aggiungere collegamenti alla biografia del tuo profilo solo tramite l’app mobile, non il browser.

Puoi aggirare questo limite inserendo collegamenti nella tua biografia, ma questi vengono visualizzati come testo semplice, non ipertesto e tecnicamente non sono collegamenti su cui puoi fare clic. Anche la tua biografia è limitata a 150 caratteri, quindi devi utilizzare un servizio di abbreviazione dei collegamenti per seguire questa strada.

Esiste una soluzione alternativa che ti consente di aggiungere collegamenti tramite Instagram Reels.

La filosofia di design di Instagram è mantenerti su Instagram il più a lungo possibile. Non vuole che tu vada su siti Web esterni. Anche se ora ti consente di includere fino a cinque collegamenti nel tuo profilo, viene visualizzato solo il primo, anche nel browser. Cambiarlo è un processo semplice.

Dalla pagina Modifica profilo, tocca Collegamenti . Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra Seleziona Riordina collegamenti dal menu che appare nella parte inferiore dello schermo. Trascina e rilascia i collegamenti in modo che quello più importante appaia in alto Quando hai finito, tocca il segno di spunta nell’angolo in alto a destra

