Apple intensificherà la ricerca sull’intelligenza artificiale generativa con nuove assunzioni e investimenti

Apple vuole assumere più personale per lavorare sull’intelligenza artificiale nel Regno Unito, ha detto oggi il CEO Tim Cook (tramite BBC News ).

Cook ha ribadito che Apple sta attivamente ricercando la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa e ha affermato che si aspetta che gli investimenti di Apple nel Regno Unito e nell’intelligenza artificiale aumentino. Ha inoltre sottolineato come l’intelligenza artificiale sia già alla base di diverse funzionalità sui dispositivi Apple, come il rilevamento delle cadute, il rilevamento degli urti e iOS 17. correzione automatica predittiva di

Si ritiene che Apple stia spendendo milioni di dollari al giorno nella ricerca sull’intelligenza artificiale conversazionale. Secondo quanto riferito, la società sta lavorando a uno strumento chatbot che alcuni ingegneri hanno soprannominato ” Apple GPT ” per rivaleggiare con ChatGPT di OpenAI.

Cook è attualmente in visita nel Regno Unito dopo aver viaggiato in diversi altri paesi europei. Ieri ha visitato la scuola elementare St. Mary e il nuovo negozio Apple nella centrale elettrica di Battersea . Stamattina ha incontrato il principe e la principessa del Galles.

It was a true honor to meet with the Prince and Princess of Wales. We had a wonderful and wide-ranging discussion about the environment, mental health, and other issues that mean a great deal to all of us. pic.twitter.com/QGVmxo9Qa5

— Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2023