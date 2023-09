Preoccupazioni di surriscaldamento dell’iPhone 15 Pro evidenziate in altri due rapporti

Le preoccupazioni sul surriscaldamento di iPhone 15 Pro e Pro Max continuano a fare notizia questa settimana, con l’argomento evidenziato da The Wall Street Journal e Bloomberg .

Entrambi i rapporti documentano reclami aneddotici da parte dei clienti e delineano le potenziali cause, ma non è chiaro quanti dispositivi siano effettivamente interessati. Bloomberg ha affermato che il surriscaldamento potrebbe essere causato o aggravato dal processo di configurazione dell’iPhone, suggerendo che le temperature più elevate potrebbero talvolta essere una condizione temporanea.

Joanna Stern del Wall Street Journal ha affermato che il suo iPhone 15 Pro Max si è riscaldato durante la ricarica e l’esecuzione di attività ad uso intensivo del processore, come i giochi, ma ha detto che il suo iPhone 14 Pro Max ha raggiunto temperature simili nello stesso test. Durante il tipico utilizzo quotidiano, Stern ha affermato che la temperatura di entrambi i dispositivi rientrava nell’intervallo normale. Molti clienti sui social media hanno anche affermato che il loro iPhone 15 Pro non presenta alcun surriscaldamento e la mancanza di dati concreti non rende chiaro se si tratti di un problema diffuso.

Mercoledì, l’analista della catena di fornitura Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che il telaio in titanio sui modelli iPhone 15 Pro ha un impatto negativo sull’efficienza termica . Kuo ritiene che Apple probabilmente risolverà il problema tramite aggiornamenti software, ma ha affermato che i miglioramenti potrebbero essere limitati a meno che Apple non riduca le prestazioni del chip A17 Pro.

Apple non ha commentato le preoccupazioni e non è chiaro se la società effettuerà effettivamente delle ottimizzazioni software nei futuri aggiornamenti iOS.

