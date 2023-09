Come cambiare lo sfondo di Google Chrome

La nuova scheda di Google Chrome è minimale e funzionale ma non divertente. Tuttavia, Chrome ti offre diversi modi per personalizzare la tua immagine di sfondo di Google. Puoi revisionare il browser utilizzando i temi di Google Chrome, ravvivare la pagina Nuova scheda con nuovi aspetti e utilizzare un’immagine personalizzata come sfondo. Se sei stanco di fissare una home page bianca vuota nel tuo browser Google Chrome, utilizza questi metodi per cambiare lo sfondo di Google.

Cambiare lo sfondo di Google in Chrome: alcune note I metodi descritti di seguito funzionano solo in Google Chrome. Questi metodi non funzionano sui browser basati su Chromium come Brave o Microsoft Edge, ma la maggior parte ha le proprie impostazioni di personalizzazione dello sfondo. I temi di Google Chrome potrebbero funzionare in altri browser Chromium ma con risultati limitati. Inoltre, puoi modificare lo sfondo di Google solo sull’app desktop Google Chrome. Quindi funziona sui migliori Chromebook , PC Windows e computer macOS. Non funziona sulle app del browser Google Chrome per Android o iOS. Personalizza il tuo browser con la funzione Personalizza Chrome integrata La funzione Personalizza Chrome è il modo più semplice per cambiare lo sfondo di Google. Con esso, puoi scegliere un tema tra diversi colori predefiniti, numerosi argomenti artistici curati da Chrome o caricare la tua immagine. Puoi anche nascondere o personalizzare il collegamento della home page se desideri un aspetto minimale. Ma prima assicurati di utilizzare la versione più recente di Chrome . Scegli un nuovo colore di sfondo Se vuoi che la tua home page di Google Chrome rimanga pulita, devi solo cambiare il colore di sfondo. Un vantaggio dell’utilizzo di questo metodo è che cambia l’intero tema colore dell’app. Apri Chrome e fai clic sul pulsante Personalizza Chrome nell’angolo in basso a destra. Sul lato destro viene visualizzato un pannello di personalizzazione. Seleziona la tua combinazione di colori preferita dalle preimpostazioni per modificare l’aspetto di Chrome. Se non ti piacciono le preimpostazioni, fai clic sul selettore colori per selezionarne una nuova. Scegli un colore, quindi fai clic all’esterno della casella per applicarlo

Scegli un nuovo tema

Google Chrome offre varie opzioni di sfondo personalizzate per ravvivare il tuo browser web. Se il tema predefinito sembra poco divertente o non ti piace un colore Chrome piatto, scegli un nuovo tema dalla raccolta preinstallata. Ricevi consigli giornalieri sullo sfondo quando scegli un argomento adatto nella scheda del tema.

Fai clic sul pulsante Personalizza Chrome nell’angolo in basso a destra. Seleziona Cambia tema Vedrai una selezione di raccolte di sfondi preinstallate basate su diversi argomenti. Scegli la tua collezione preferita dalla griglia. Seleziona un’immagine dalla raccolta per impostarla come sfondo di Google. Per visualizzare sfondi casuali giornalieri da quella raccolta, attiva Aggiorna quotidianamente nell’angolo in alto a destra del pannello.

Utilizza un’immagine personalizzata come sfondo di Google Chrome

Fai clic sul pulsante Personalizza Chrome per aprire il pannello di personalizzazione. Seleziona Cambia tema Fai clic su Carica un’immagine nell’angolo in alto a destra per sfogliare la tua immagine Seleziona l’immagine e fai clic sul pulsante Apri per impostarla come sfondo

Cambia la tua immagine di sfondo di Google utilizzando il Theme Store

Il web store di Google Chrome ha tantissime potenti estensioni di Chrome per rendere più vivace la tua esperienza di navigazione. Troverai anche temi personalizzati creati da Chrome e altri utenti per stilizzare il tuo browser web. Se non ti piace nessuno dei temi Chrome preinstallati, procedi nel seguente modo:

Apri Chrome e accedi al tuo account Google. Fai clic sul pulsante con tre punti nell’angolo in alto a destra, quindi apri Impostazioni dal menu a discesa. Seleziona Aspetto nella barra laterale sinistra, quindi fai clic su Tema . Vedrai un elenco di temi in questa pagina, inclusi alcuni preinstallati. Fai clic sul tema che desideri installare. Fare clic sul pulsante Aggiungi a Chrome per installare il tema Se il tema non ti piace, fai clic sul pulsante Annulla per rimuoverlo Se desideri rimuovere il tema in futuro, apri l’ impostazione Aspetto e fai clic sul pulsante Ripristina impostazioni predefinite

Chrome aggiunge i temi che hai installato alla tua raccolta, quindi non devi scavare nelle impostazioni di Chrome. Puoi passare facilmente da un tema all’altro utilizzando la funzione Personalizza Chrome .

Rendi il tuo Google Chrome esteticamente gradevole

Le funzionalità di personalizzazione del tema e dello sfondo di Google Chrome ti consentono di abbellire il tuo browser e renderlo tuo. Una volta terminata la modifica del tema o dell’immagine di sfondo, mantieni le schede pulite e organizzate raggruppandole . Non puoi modificare lo sfondo di Google Chrome su Android e iPhone, ma questi super suggerimenti e trucchi per Chrome su Android valgono più di una brillante home page.

FAQ

D: Posso personalizzare il mio browser basato su Chromium seguendo questi passaggi?

No. Questi passaggi sono specifici per Google Chrome. Il processo per cambiare lo sfondo in Microsoft Edge e personalizzare Brave Browser è diverso. Detto questo, abbiamo riscontrato che alcuni temi funzionano in altri browser Chromium.

D: Posso cambiare lo sfondo sull’app Google Chrome?

No, non puoi cambiare lo sfondo sull’app Google Chrome per iOS o Android. Puoi, tuttavia, modificare lo sfondo sull’app Google Go per Android . Google Go è un browser leggero per telefoni economici e dispositivi meno recenti.

VIA