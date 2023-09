iPhone 16 sarà dotato del primo chip A-Series progettato specificatamente per i modelli standard

Il chip A17 progettato per iPhone 16 e ‌iPhone 16‌ Plus sarà realizzato utilizzando un processo di produzione fondamentalmente diverso rispetto all’A17 Pro dell’iPhone 15 Pro per ridurre i costi, secondo una voce che è stata ora chiarita da una fonte affidabile.

Un utente Weibo che afferma di essere un esperto di circuiti integrati con 25 anni di esperienza lavorando sui processori Pentium di Intel è stato il primo a diffondere la voce a giugno . Ora, la stessa fonte ha chiarito il piano apparente di Apple per il chip standard dei suoi iPhone nel 2024.

Il chip A17 Pro di ‌iPhone 15 Pro‌ è fabbricato utilizzando il processo N3B di TSMC , ma secondo quanto riferito Apple prevede di passare al processo N3E a basso costo per il chip A17 standard del prossimo anno progettato per ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus. Ciò segnerà la prima volta che Apple progetterà un chip specifico per i suoi modelli di iPhone standard . Negli anni precedenti, Apple ha semplicemente fornito all’intera gamma ‌iPhone‌ lo stesso chip prima di scaglionarli di un anno tra i modelli standard e Pro a partire dall’iPhone 14 del 2022 .

Il chip A15 Bionic in ‌iPhone 14‌ e ‌‌‌iPhone 14‌‌‌ Plus è una variante con un bin più alto con un core GPU aggiuntivo rispetto all’A15 utilizzato in ‌ iPhone 13 ‌ e ‌‌‌iPhone 13‌‌‌ mini, quindi alcune differenze intergenerazionali nonostante esteriormente presentino lo stesso chip sarebbero non è inaudito, ma questo significherebbe effettivamente il mantenimento dello stesso nome su un chip fondamentalmente diverso.

N3B è il nodo originale a 3 nm di TSMC creato in collaborazione con Apple. N3E, d’altra parte, è il nodo più semplice ed economico utilizzato dalla maggior parte degli altri client TSMC. N3E ha meno strati EUV e una densità di transistor inferiore rispetto a N3B, con conseguente minore efficienza. Anche N3B è pronto per la produzione di massa da più tempo rispetto a N3E, ma ha una resa molto inferiore. N3B è stato effettivamente progettato come nodo di prova e non è compatibile con i processi successivi di TSMC, tra cui N3P, N3X e N3S, il che significa che Apple deve riprogettare i suoi futuri chip per sfruttare le innovazioni di TSMC.

Inizialmente si credeva che Apple intendesse utilizzare N3B per il chip A16 Bionic, ma ha dovuto tornare a N4 perché non era pronto in tempo. È probabile che Apple stia utilizzando il design del core CPU e GPU N3B originariamente progettato per l’A16 Bionic nell’A17 Pro, prima di passare ai design originali dell’A17 con N3E più avanti nel 2024. Questa architettura sarà presumibilmente ripetuta attraverso il successore di TSMC nodi per chip come “A18” e “A19”.

