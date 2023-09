Apple cerca di risparmiare spazio nei futuri iPhone con circuiti stampati più sottili

Secondo una fonte con una buona esperienza, Apple inizierà a utilizzare un nuovo materiale per rendere i suoi circuiti stampati più sottili a partire dal prossimo anno.

Secondo quanto riferito, Apple passerà all’utilizzo di un foglio di rame rivestito di resina (RCC) come nuovo materiale per circuiti stampati (PCB) nel 2024. Il cambiamento consentirà apparentemente ad Apple di rendere i suoi PCB ancora più sottili. Gli attuali PCB dell’iPhone sono realizzati con un materiale di substrato in rame flessibile. Un PCB più sottile potrebbe liberare spazio prezioso all’interno di dispositivi compatti come ‌iPhone‌ e Apple Watch per fornire più spazio a batterie più grandi o altri componenti.

Si prevede che i modelli iPhone 16 Pro aumenteranno di dimensioni rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici a 6,3 e 6,9 ​​pollici . Si ritiene che l’aumento delle dimensioni sia in parte dovuto alla necessità di più spazio interno per componenti aggiuntivi come un teleobiettivo tetraprismatico con zoom ottico 5x e un pulsante capacitivo “Cattura“ .

L’informazione proviene da un esperto di circuiti integrati su Weibo, che per primo ha riferito che l‘ iPhone 14 manterrà il chip A15 Bionic, mentre l’A16 sarà un’esclusiva dei modelli ‌‌iPhone 14‌‌ Pro. Più di recente, l’utente ha affermato che il chip A17 progettato per ‌iPhone 16‌ e ‌‌iPhone 16‌‌ Plus sarà realizzato utilizzando un processo di produzione fondamentalmente diverso rispetto all’A17 Pro dell’iPhone 15 Pro per ridurre i costi.

