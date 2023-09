Come utilizzare Google News come un lettore RSS

Le app di lettura RSS erano popolari in passato. Nell’era dei social media, le persone preferiscono ricevere le ultime notizie da piattaforme come Twitter (ora noto come X). Google News è un’altra fonte popolare per rimanere aggiornato sugli ultimi avvenimenti nella tua zona, regione e mondo. Sebbene sia progettato principalmente per offrire un’esperienza di notizie personalizzata, puoi utilizzarlo come lettore di feed RSS.

Google News è disponibile sul Web e dispone di app su iPhone e sui telefoni Android più economici . Hai solo bisogno di un account Google per sincronizzare le tue storie preferite e i tuoi interessi preferiti su tutti i dispositivi.

Innanzitutto, assicurati di avere un account Google. Se non ne hai uno, consulta la nostra guida sulla creazione di un account Google . Quindi, vai su Google News sul Web e acquisisci familiarità con l’interfaccia.

Google News ti porta al feed Home e mostra le categorie pertinenti in alto. Puoi andare a qualsiasi categoria e controllare le sottocategorie in azione. Ad esempio, se si passa alla categoria Sport vengono visualizzate tennis, calcio, badminton, cricket, hockey e altre categorie per restringere ulteriormente i risultati della ricerca. L’elenco cambia in base alla tua regione.

La vera star dello spettacolo è la barra di ricerca predefinita in alto. Con i filtri di ricerca, è uno strumento potente per ottenere risultati di notizie intelligenti. Puoi cercare frasi esatte, inserire parole specifiche, escluderle e scegliere un sito Web specifico. Puoi anche cercare più elementi contemporaneamente.

Ad esempio, quando digiti Manchester City OR Arsenal , Google News mostra articoli contenenti qualsiasi squadra della Premier League. Allo stesso modo, quando cerchi Kansas City Chiefs E Miami Dolphins , Google News cerca articoli che contengono entrambe le parole chiave.

Il trucco può essere utile quando vuoi controllare l’anteprima o l’analisi di una prossima partita della NFL. Una volta acquisita familiarità con i filtri di ricerca avanzati e le categorie predefinite di Google News, segui gli argomenti di cui desideri fare tendenza.

Vai su Google News e cerca un argomento in alto. Sii specifico con i trucchi che abbiamo menzionato sopra per filtrare i risultati irrilevanti. Fare clic sul pulsante Segui accanto al nome dell’argomento. Sei pronto per ricevere avvisi istantanei sul tuo argomento preferito. Se mai cambi idea, fai clic sullo stesso pulsante per smettere di seguirlo.

Salva le tue storie e personalizza la tua esperienza di lettura

Dopo aver trovato gli elementi di ricerca pertinenti, selezionali per aprire i risultati Web in nuove schede. Se desideri leggere diverse notizie in un secondo momento, salvale nel tuo account. Funziona in modo simile alla maggior parte dei lettori RSS. Fai clic sul menu con tre punti accanto al titolo di una notizia e seleziona Salva per dopo . Quando espandi il menu a tre punti accanto a una notizia, hai più opzioni tra cui scegliere.

Condividi: se desideri copiare il collegamento al sito Web o condividerlo sui social media, fai clic su Condividi e scegli un’opzione pertinente.

se desideri copiare il collegamento al sito Web o condividerlo sui social media, fai clic su e scegli un’opzione pertinente. Vai al sito Web: consente di visitare il sito Web specifico per verificare una maggiore copertura.

consente di visitare il sito Web specifico per verificare una maggiore copertura. Nascondi tutte le storie dal sito web: se non sei soddisfatto della copertura delle notizie su un sito web, seleziona Nascondi tutte le storie e non preoccuparti mai più dello stesso sito web in Google News.

se non sei soddisfatto della copertura delle notizie su un sito web, seleziona e non preoccuparti mai più dello stesso sito web in Google News. Altre storie come questa: puoi chiedere a Google News di mostrare storie simili.

puoi chiedere a Google News di mostrare storie simili. Meno storie come questa: smetti di vedere storie sullo stesso argomento. Controlla le tue storie salvate Dopo aver salvato diverse storie, utilizza i passaggi seguenti per trovarle e leggerle quando preferisci. Vai su Google News e fai clic sulla scheda Segui in alto Passa alla scheda Storie salvate Trova le tue storie salvate con il nome del sito web, il titolo della notizia e la data di pubblicazione. Dopo aver letto la storia, deseleziona l’ icona del segnalibro per rimuoverla dal menu Storie salvate .

Prova le app mobili di Google News

Google News offre app capaci sui dispositivi mobili. Puoi usufruire delle stesse funzionalità su un piccolo schermo e leggere le storie salvate e gli argomenti di tendenza mentre sei in movimento. Ecco come trovare gli argomenti che segui e le storie salvate sui dispositivi mobili.

Scarica l’ app Google News e accedi con i dettagli del tuo account Google. Passa alla scheda Seguito . Seleziona Storie salvate in alto

Utilizza gli avvisi di Google

Oltre a Google News, puoi anche utilizzare Google Alert per monitorare il Web alla ricerca di nuovi contenuti interessanti.

Vai su Google Alert e accedi con le informazioni del tuo account Google. Cerca un argomento in alto. Google mostra risultati di notizie pertinenti sulla parola chiave. Puoi espandere Mostra opzioni e scegliere la frequenza, le fonti, la lingua, la regione e l’indirizzo di consegna. Seleziona Crea avviso .

Puoi eliminare gli avvisi, modificare la frequenza di consegna e copiare l’HTML per il tuo lettore RSS dallo stesso menu.

Ricevi gli avvisi sulle ultime notizie mentre sei in movimento

La tua esperienza mobile con Google News non si limita all’iscrizione agli argomenti e al salvataggio delle notizie per dopo. Google ha potenziato l’app con utili componenti aggiuntivi. Puoi consultare il nostro post dedicato per conoscere i principali suggerimenti di Google News e ottenere il massimo dalla piattaforma.