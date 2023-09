Come utilizzare il blocco chat di WhatsApp

La tua privacy online è importante tanto quanto la tua privacy nella vita reale. Con Meta che porta i suoi messaggi di crittografia end-to-end su WhatsApp, probabilmente sei un utente attento ai dati e alla privacy. Ma cosa succede se ti separi fisicamente dal tuo smartphone? Portiamo i nostri dispositivi ovunque e gli scambi accidentali o il lasciare incustodito il tuo affidabile tablet Android in uno spazio pubblico lasciano i dispositivi aperti a occhi indiscreti. Con questo in mente, valuta la possibilità di bloccare le tue conversazioni intime e private sul tuo account WhatsApp. Di seguito, ti guideremo attraverso i passaggi per bloccare il contenuto dei messaggi di WhatsApp utilizzando la funzione Blocco chat.

Cos’è il blocco chat di WhatsApp?

Nel maggio 2023, WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità di blocco chat . Meta ha introdotto questa funzionalità per portare la sicurezza e la protezione della privacy di WhatsApp Messenger a un altro livello. Ottieni il controllo sui tuoi contatti e sulle chat di gruppo inserendo tali thread in una cartella nascosta a cui solo tu puoi accedere o vedere tramite passcode, impronta digitale e Face ID.

Alla fine, WhatsApp prevede di implementare più opzioni per questa funzionalità di privacy, come la possibilità di creare password univoche per le singole chat che desideri nascondere. Puoi visualizzare queste conversazioni private in una cartella chat bloccata separata. Se cambi idea sul blocco di questi thread, puoi invertire le impostazioni con un semplice interruttore.

Come risultato dell’utilizzo della funzione Blocco chat, vengono nascoste anche le notifiche per un nuovo messaggio ricevuto da quel contatto nella chat bloccata. Meta garantisce che la nuova funzionalità Blocco chat di WhatsApp incapsula la completa privacy e sicurezza durante l’utilizzo dell’app. Quindi non dovrai più preoccuparti degli sguardi indiscreti del tuo amico più caro o dei familiari che hanno accesso al tuo dispositivo. Ora, con l’opzione Blocco chat di WhatsApp, puoi tenere le tue conversazioni intime fuori dalla portata di chiunque.

Se in passato sei stato un utente titubante di WhatsApp, abbiamo incluso il widget di download del Play Store di seguito per iniziare con questo nuovo aggiornamento. Gli utenti iPhone e iPad possono scaricare WhatsApp sull’App Store .

Come attivare il blocco chat di WhatsApp su Android e iPhone

Meta ha lanciato la funzione Blocco chat di WhatsApp sia per Android che per iOS. Ma è necessario navigare nell’app per attivare questa impostazione (facoltativa). Di seguito ti spiegheremo come attivare l’opzione di blocco della chat per tutte le tue conversazioni WhatsApp. Prima di iniziare, assicurati che sul tuo dispositivo sia installata la versione più recente di WhatsApp.

Apri l’ app di messaggistica WhatsApp . Tocca il registro della chat (immagine del profilo) che desideri nascondere. Tocca l’ icona i per aprire le impostazioni delle informazioni sulla chat. Scorri verso il basso e tocca l’ opzione Blocco chat . Attiva Blocca questa chat con l’impronta digitale . In alternativa, imposta un passcode e il riconoscimento facciale (per utenti iPhone e iPad). Tocca Visualizza per vedere la chat inserita nella cartella Chat bloccate .

Come disattivare il blocco chat di WhatsApp

Puoi scegliere di disattivare il Blocco chat, quindi ecco alcuni semplici passaggi per disattivare questa opzione sull’app mobile WhatsApp.

Apri WhatsApp e scorri verso il basso l’elenco delle chat per trovare la cartella Chat bloccate . Tocca Chat bloccate e vai alle informazioni sulla chat. Scansiona con l’impronta digitale o Face ID per accedere alla cartella delle chat bloccate. Seleziona una chat WhatsApp dall’elenco delle chat bloccate e tocca l’ icona del profilo . Seleziona l’ icona i per accedere alle impostazioni delle informazioni sulla chat. Tocca Blocco chat . Disattiva Blocca questa chat con l’impronta digitale . Conferma la modifica delle impostazioni con l’autenticazione o il metodo biometrico selezionato (impronta digitale, riconoscimento facciale o passcode).

VIA