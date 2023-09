Apple ora può riparare il microfono inferiore su iPhone 15 e 15 Plus

Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple sono in grado di riparare individualmente il microfono in basso a destra sugli iPhone 15 e iPhone 15 Plus di fascia bassa, secondo le informazioni ottenute oggi da MacRumors da più fonti.

La nuova procedura di sostituzione del solo microfono dovrebbe rendere queste riparazioni più economiche per i clienti e anche meno dispendiose, come parte dell’attenzione di Apple alla responsabilità ambientale. Per quanto riguarda iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e altri modelli di iPhone, la riparazione di questo microfono richiede comunque la sostituzione dell’intero chassis mid-frame.

Per riparare tutti gli altri microfoni degli iPhone, anche quelli accanto all’auricolare e alla fotocamera posteriore, è comunque necessaria la sostituzione del telaio centrale.

VIA