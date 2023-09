watchOS 10.1 per abilitare il nuovo gesto “Doppio tocco” di Apple Watch

Il nuovo gesto Double Tap per Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 sarà abilitato a partire da watchOS 10.1, secondo Marques Brownlee, conduttore del popolare canale YouTube incentrato sulla tecnologia MKBHD.

La prima beta di watchOS 10.1 sarà probabilmente disponibile entro la prossima settimana e Apple ha annunciato che l’aggiornamento software verrà rilasciato il mese prossimo.

Brownlee ha condiviso le sue impressioni sulla Serie 9 e sull’Ultra 2 nel video qui sotto, evidenziato da @M1Astra su X, ex Twitter.

Double Tap consentirà agli utenti di toccare due volte insieme l’indice e il pollice della lancetta dell’orologio per eseguire azioni comuni sull’Apple Watch, come fermare un timer, riprodurre e mettere in pausa la musica, posticipare una sveglia, rispondere e terminare una telefonata, aprire lo Smart Stack e altro ancora, il tutto senza toccare lo schermo.

Apple afferma che Double Tap è abilitato dal Neural Engine più veloce del chip S9, quindi la funzionalità è disponibile solo sulla Serie 9 e Ultra 2. Apple ha affermato di aver sviluppato un algoritmo che rileva la “firma unica” di piccoli movimenti del polso e cambiamenti nel flusso sanguigno quando l’indice e il pollice vengono toccati insieme.

