iPad Pro OLED includerà l’opzione di archiviazione da 4 TB, affermano voci discutibili

Secondo una nuova voce proveniente dall’Asia, Apple offrirà i modelli di iPad Pro OLED del prossimo anno con un’opzione di archiviazione da 4 TB.ù

Secondo l’account aggregatore di notizie “yeux1122” sul blog coreano Naver (tramite @Tech_Reve ), Apple raddoppierà la capacità di archiviazione dei modelli iPad Pro di prossima generazione rispetto agli attuali iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici, che entrambi max. con 2 TB di spazio di archiviazione. Si dice che la voce provenga da un’azienda di componenti della catena di fornitura di Apple, ma per il resto non vengono fornite altre informazioni.

L’account del blog Naver ha un track record misto quando si tratta di voci accurate, quindi stiamo archiviando questa particolare affermazione come “discutibile”. Detto questo, l’idea che Apple aumenterà lo spazio di archiviazione per i suoi iPad Pro di prossima generazione non è fuori discussione. Apple offriva per la prima volta un’opzione di archiviazione da 2 TB con il precedente iPad Pro di quinta generazione, ma gli attuali modelli di iPad Pro di sesta generazione supportano inoltre la registrazione video ProRes fino a 4K a 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128 GB di spazio di archiviazione).

Se Apple aumentasse lo spazio di archiviazione massimo dei suoi prossimi modelli di iPad Pro OLED a 4 TB, probabilmente aumenterebbe anche lo spazio di archiviazione di base a 256 GB per mantenere cinque categorie di capacità, rendendo tutti i modelli di settima generazione in grado di registrare ProRes in 4K a 30 fps.

Vale anche la pena notare che la RAM dell’iPad Pro è variabile in base alla capacità di archiviazione, quindi i modelli di iPad Pro con 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione sono dotati di 8 GB di RAM, mentre i modelli di iPad Pro con 1 TB o 2 TB di spazio di archiviazione dispongono di 16 GB di RAM. Non è noto se ciò significhi che un iPad Pro da 4 TB avrà 24 GB o 32 GB di RAM, ma non improbabile.

Allo stato attuale, ci aspettiamo di vedere i primi modelli di iPad Pro OLED nel 2024 e si dice che Apple stia pianificando di avviare la produzione di massa all’inizio del 2024 . I modelli iPad Pro rinnovati saranno accompagnati da una versione aggiornata della Magic Keyboard che include un trackpad più grande e un top case in alluminio per far sembrare l’iPad Pro più simile a un laptop rispetto al modello attuale.

I nuovi iPad Pro saranno il primo importante aggiornamento del prodotto dal 2018, aggiungendo il chip in silicio Apple M3, display OLED e opzioni di dimensioni leggermente più grandi da 11 e 13 pollici.

