Gurman: la nuova Magic Keyboard per iPad avrà il top case in alluminio

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , l’iPad Pro di prossima generazione di Apple verrà lanciato insieme a un accessorio Magic Keyboard riprogettato che rende il dispositivo più simile a un laptop.

La settimana scorsa, Gurman ha spiegato come Apple stesse lavorando su una Magic Keyboard riprogettata per l’‌iPad Pro‌ che la fa “sembrare ancora più simile a un laptop rispetto alla configurazione attuale” grazie a un trackpad più grande. Ora, nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Gurman rivela ulteriori informazioni sull’ampia riprogettazione dell’accessorio. L’area intorno alla tastiera sarà apparentemente realizzata in alluminio, somigliando al top case dei MacBook, per fornire una struttura più robusta. Apple spera presumibilmente che le modifiche risolvano le critiche al modello attuale.

Il guscio esterno della tastiera manterrà il materiale di copertura in silicone utilizzato sul modello attuale e un’unica porta USB-C. Gurman ha pensato che la riprogettazione utilizzando materiali più pregiati potrebbe portare Apple ad aumentare il prezzo dell’accessorio di € 299.

Si prevede che la Magic Keyboard riprogettata arriverà insieme ai modelli ‌iPad Pro‌ di prossima generazione il prossimo anno, che secondo Gurman introdurranno “cambiamenti fondamentali” e costituiranno il primo importante aggiornamento del prodotto dal 2018, aggiungendo il chip di silicio M3 Apple, display OLED, e opzioni di dimensioni leggermente più grandi da 11 e 13 pollici.

