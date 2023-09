Come configurare e utilizzare l’app web di Telegram sul tuo Mac o PC

Telegram è una delle migliori app di messaggistica per Android . Contiene molte funzionalità uniche che rendono l’esperienza di messaggistica migliore rispetto ad altre app di chat. Puoi utilizzare Telegram su tutti i tipi di dispositivi, compresi i telefoni Android economici . Ma non sempre è necessaria un’app per utilizzare il servizio. Puoi utilizzare Telegram da qualsiasi browser web. In questa guida ti mostriamo come configurare e utilizzare Telegram sul web.

Hai bisogno di un accesso Telegram creato nell’app Android o iOS

Puoi utilizzare Telegram sul web solo se sei un utente esistente. Non puoi creare un nuovo account Telegram dal tuo browser web. È necessario utilizzare l’app desktop o mobile di Telegram per iscriversi al servizio.

Come utilizzare l’app web di Telegram

Puoi accedere all’app web di Telegram dal browser del computer. Questa è un’opzione utile per utilizzare il servizio di messaggistica quando sei su un PC pubblico o usi il laptop di un amico o il computer di famiglia per lavoro.

Telegram Web funziona su tutti i principali browser come Google Chrome, Microsoft Edge, Safari e Mozilla Firefox. È incentrato sulla piattaforma e puoi accedervi su qualsiasi sistema operativo moderno, incluso il tuo telefono cellulare, iPad o tablet Android.

Apri Telegram Web sul tuo PC. Sullo schermo viene visualizzato un codice QR. Avvia l’ app Telegram sul tuo telefono. Apri il menu Impostazioni . Tocca Dispositivi Seleziona l’ opzione Collega dispositivo desktop Scansiona il codice QR visualizzato sull’app web di Telegram. Se non hai accesso all’app Telegram sul tuo telefono, utilizza l’ opzione Accedi tramite numero di telefono . Inserisci il tuo numero. Riceverai un codice di cinque cifre nell’app Telegram sul tuo telefono. Inseriscilo per accedere a Telegram Web. Se hai attivato la verifica in due passaggi, inserisci la password.

Funzionalità dell’app web di Telegram

A parte alcune funzionalità assenti, di cui parleremo più avanti, Telegram Web offre essenzialmente la stessa esperienza delle app desktop e mobili. Puoi pianificare i messaggi, eliminarli o modificarli dopo l’invio, sfogliare i canali, creare nuove conversazioni di gruppo, utilizzare diversi pacchetti di adesivi e altro ancora. Per assicurarti di ricevere una notifica dei messaggi in arrivo, concedi l’accesso alle notifiche dell’app Web.

La parte migliore è che puoi utilizzare Telegram Web per effettuare chiamate vocali dal tuo browser, anche se il dispositivo deve avere un microfono integrato.

Per impostazione predefinita, Telegram sul web utilizza un tema chiaro, ma puoi attivare la modalità oscura. Per la modalità oscura, fai clic sul pulsante del menu a tre punti nell’angolo in alto a sinistra vicino alla barra di ricerca e attiva l’ opzione Modalità notturna .

Puoi aggiungere ai segnalibri il collegamento dell’app web di Telegram per accedervi sul tuo computer di lavoro. Quindi, puoi accedere alle tue chat e continuare le conversazioni senza installare l’app desktop sul tuo PC.

Telegram Web è diverso dall’app desktop?

L’app web di Telegram ha funzionalità limitate rispetto all’app desktop. Non puoi impostare l’eliminazione automatica dei messaggi, bloccare gli utenti o esportare la cronologia chat. Inoltre, puoi accedere a un solo account alla volta.

Rispetto all’app mobile, sia la versione desktop che quella web del messenger non consentono la creazione di chat segrete. Ciò significa che i tuoi messaggi non avranno la crittografia end-to-end quando verranno inviati tramite il tuo computer. Inoltre, le chat segrete che hai creato in precedenza sul tuo smartphone vengono archiviate localmente e non possono essere esportate nella versione web o desktop.

Telegram Web K e Telegram Web Z

Telegram ha due versioni della sua app web: Web K e Web Z. Non esiste una versione predefinita. L’app Web che ti viene offerta varia a seconda della tua regione. Ci sono piccole differenze nell’interfaccia utente tra i due, ma sono identici in termini di funzionalità.

Se ti stai chiedendo perché l’app web di Telegram ha due varianti, la società afferma di “credere nella concorrenza interna”, che alla fine andrà a vantaggio degli utenti finali.

Di seguito puoi trovare il collegamento alle diverse app web di Telegram:

Telegramma versione K

Telegram versione Z

Se usi Telegram sul web sul tuo PC o cellulare, puoi passare dalla versione K alla versione Z dal menu Impostazioni. Se non sei soddisfatto delle prestazioni di Telegram sul web sul tuo dispositivo, passa all’altra build per vedere se questo aiuta. Le due versioni potrebbero presentare differenze di stabilità a seconda della piattaforma o del browser utilizzato.

Telegram Web è un’ottima alternativa al PC e alle app mobili

Se sei un utente abituale di Telegram ma non riesci a installare l’app sul tuo PC in ufficio, utilizza la versione web del servizio di messaggistica. I tuoi dati di chat non vengono archiviati localmente e vengono eliminati quando chiudi la scheda del browser. Nel complesso, Telegram sul web offre un’esperienza simile alle app desktop e mobili.