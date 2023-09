iPhone 15 Pro inizierà con 128 GB di spazio di archiviazione con 8 GB di RAM – TrendForce

I prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple avranno le stesse opzioni di capacità di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB dei modelli iPhone 14 Pro, secondo le informazioni condivise oggi dalla società di ricerca taiwanese TrendForce .

La società di ricerca ha ribadito che entrambi i modelli di iPhone 15 Pro saranno dotati di 8 GB di RAM, rispetto ai 6 GB dei modelli iPhone 14 Pro. Una maggiore RAM può contribuire a migliorare le prestazioni, in particolare per il multitasking. I modelli di fascia bassa iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno 6 GB di RAM, ha affermato la società di ricerca.

TrendForce ritiene che l’iPhone 15 Pro inizierà a € 999 negli Stati Uniti, proprio come l’iPhone 14 Pro. Tuttavia, la società di ricerca prevede che l’iPhone 15 Pro Max inizierà a € 1.199, il che rappresenterebbe un aumento di prezzo di € 100 rispetto all’iPhone 14 Pro Max.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero essere dotati di una porta USB-C e Dynamic Island, mentre si vocifera di molte funzionalità aggiuntive per i modelli Pro, tra cui cornice in titanio, pulsante Action personalizzabile, chip A17 Bionic, supporto Wi-Fi 6E. , un obiettivo periscopico con zoom ottico fino a 6x su Pro Max e altro ancora.

Apple svelerà la serie iPhone 15 in un evento previsto per martedì 12 settembre alle 10:00, ora del Pacifico. Uno streaming live dell’evento sarà disponibile su YouTube , sul sito Web di Apple e nell’app Apple Events per Apple TV.

