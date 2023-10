Come accedere alla Gestione Appunti del Chromebook

I Chromebook stanno rapidamente diventando un’alternativa popolare ai laptop, PC e MacBook Windows. Che sia a casa, a scuola o al lavoro, puoi acquistare uno dei migliori Chromebook adatti alle tue esigenze a prezzi convenienti.

Se lavori su molti documenti, potresti copiare e incollare spesso il contenuto. Per semplificare le cose, utilizza gli appunti del Chromebook per visualizzare gli ultimi cinque elementi copiati. Gli appunti contengono tutti i tipi di contenuti, come testo, immagini e collegamenti. In questa guida ti guideremo attraverso il processo di accesso alla cronologia degli appunti. E se il limite di cinque elementi non è sufficiente per le tue esigenze, abbiamo elencato un gestore di appunti di terze parti per il tuo Chromebook.

Cos’è un gestore di appunti?

Se elabori molti dati, potresti copiare più elementi. Un’azione di incollamento diretto incolla solo l’ultimo elemento che hai copiato, quindi come accedi agli altri contenuti che hai copiato? È qui che un gestore di appunti torna utile. Un gestore di appunti è uno strumento ingegnoso che ti consente di copiare e incollare il contenuto tutte le volte che ne hai bisogno invece di copiare e incollare il contenuto elemento per elemento. Il gestore degli appunti predefinito del Chromebook ti dà accesso agli ultimi cinque elementi che hai copiato. Quando gli appunti si riempiono, gli elementi più vecchi vengono eliminati per accogliere i nuovi elementi.

Come accedere alla cronologia degli appunti

Ecco come puoi accedere alla cronologia degli appunti su un Chromebook:

Premi il tasto Cerca o Avvio applicazioni + V sulla tastiera. Questo apre la cronologia degli appunti In alternativa, cerca “appunti” nel menu di avvio. Seleziona Apri Appunti Se stai lavorando su un documento, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Appunti dal menu. Scegli l’elemento che desideri incollare dagli appunti. Premi Ctrl + V quando sei pronto per incollare il contenuto.

Cosa fare se la cronologia degli appunti non funziona

Se premendo il tasto Launcher + V sul Chromebook non si ottiene alcun risultato, il tasto Launcher potrebbe non essere configurato correttamente. Ecco come risolverlo:

Accedi al Chromebook e vai su Impostazioni . Nella sezione Dispositivo , seleziona Tastiera Assicurati che il menu a discesa accanto a Launcher indichi “Launcher”

Prova un gestore di appunti di terze parti

Se il limite di cinque elementi del gestore appunti integrato non fa per te, prova un gestore appunti di terze parti come Clipboard History Pro . È un’estensione di Chrome che memorizza testo e collegamenti copiati per un facile accesso e la parte migliore è che non limita il numero di elementi che puoi copiare. Per recuperare l’elemento copiato, fai clic sul testo nel popup dell’estensione.

Clipboard History Pro dispone di uno strumento di unione del testo, che ti consente di unire più ritagli in un unico record. Se desideri una copia della cronologia degli appunti, esporta l’intero elenco su Fogli Google o salvalo come file di testo normale. C’è anche una funzione di tag che ti consente di creare tag personalizzati per gestire la cronologia degli appunti.

L’app è disponibile gratuitamente sul Chrome Web Store, ma esiste anche una versione a pagamento che costa $ 2 al mese. Offre extra come la modalità mobile, il blocco della password, un widget degli appunti, l’ordinamento degli elementi, scorciatoie di testo, sincronizzazione mobile e altro ancora.

Fai di più sul tuo Chromebook

I Chromebook sono un’ottima opzione per studenti, insegnanti e utenti aziendali attenti al budget. Il suo gestore di appunti integrato offre un modo conveniente per accedere alla cronologia degli appunti in modo da poter lavorare sui tuoi documenti in modo efficiente. Puoi fare molto con il tuo Chromebook oltre all’elaborazione dei documenti. Puoi esplorare tutto ciò che puoi fare con il tuo dispositivo e diventare un utente esperto di Chromebook facendo riferimento al nostro elenco di suggerimenti e trucchi per ChromeOS .

VIA