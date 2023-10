Google cura i contenuti che vedi sul Play Store in base al tuo Paese o alla tua regione. Ad esempio, alcune delle migliori app di intrattenimento negli Stati Uniti potrebbero non essere disponibili per chi risiede in Europa e viceversa. Tuttavia, se decidi di spostarti in una posizione geografica diversa, cambia il tuo Paese nel Play Store per visualizzare contenuti specifici per quella regione.

Potresti anche voler accedere al Play Store di un’altra regione dalla tua posizione. Questa guida ti spiega come cambiare il Paese nel Google Play Store sul tuo desktop, telefono Android o sul miglior tablet Android .

Prima di iniziare

Prima di modificare il Paese nel Google Play Store, è importante tenere presente le seguenti condizioni:

Google ti consente di modificare il Paese del Play Store una volta all’anno. Dopo aver cambiato Paese, non potrai tornare alla tua regione precedente per un altro anno.

Non puoi utilizzare il tuo vecchio metodo di pagamento con il tuo nuovo account. Devi utilizzare un’opzione di pagamento del nuovo Paese.

Potresti perdere l’accesso ad alcuni libri, film, programmi TV, giochi e app se non sono disponibili nel tuo nuovo Paese.

Non puoi utilizzare il saldo di Google Play del tuo vecchio Paese nella nuova regione. Se torni nel tuo vecchio Paese, avrai nuovamente accesso al tuo saldo.

Quando cambi paese, perderai l’accesso ai tuoi Google Play Points e il tuo livello non verrà trasferito nella nuova regione.

Se sei abbonato a Google Play Pass, il tuo abbonamento verrà trasferito nel nuovo Paese solo se il servizio è disponibile lì. In caso contrario, non potrai installare altri giochi e app Google Play Pass .

Come cambiare il Paese del tuo Google Play Store su un desktop

Creerai un nuovo profilo per cambiare il tuo Paese in Google Play. Ciò richiede che tu sia fisicamente presente nel Paese desiderato, abbia un indirizzo IP (protocollo Internet) attivo associato a quella posizione e disponga di un metodo di pagamento valido dal nuovo Paese.

Se soddisfi i requisiti sopra menzionati, segui i passaggi seguenti per modificare il Paese del Google Play Store utilizzando il desktop.

Sul desktop, vai alle Impostazioni di Google Pay . Nel profilo Pagamenti, fai clic sull’icona Modifica (che assomiglia a una matita) accanto a Paese/Regioni . Ti viene chiesto di creare un nuovo profilo di pagamento per il nuovo Paese o regione. Fare clic su Crea nuovo profilo. Nella pagina successiva, seleziona il tuo nuovo Paese. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere un nuovo indirizzo e un metodo di pagamento. Il primo metodo di pagamento deve provenire dallo stesso Paese o regione del tuo nuovo profilo. Puoi aggiungere metodi di pagamento da altri paesi o regioni dopo aver configurato il tuo nuovo profilo. Dopo aver impostato un nuovo metodo di pagamento, Google Play Store passa automaticamente al nuovo Paese o regione in meno di 48 ore.

Come cambiare il Paese del tuo Google Play Store sui dispositivi mobili

Puoi utilizzare il tuo telefono cellulare per modificare la tua posizione geografica su Google Play Store. Segui i passaggi seguenti per sapere come.

Sul tuo dispositivo Android, apri l’ app Google Play Store . Tocca l’ icona del profilo nell’angolo in alto a destra Tocca Impostazioni , quindi tocca Generale Seleziona Preferenze account e dispositivo , quindi tocca Paese e profili . Scegli il Paese in cui desideri aggiungere un account. Vedrai un’opzione per cambiare il Paese solo se Google rileva che ti trovi in ​​una nuova località. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere un indirizzo e un metodo di pagamento per quel Paese e sei a posto.

Come cambiare il tuo Paese su Google Play con una VPN Puoi modificare il paese di Google Play solo se il tuo indirizzo IP corrisponde alla tua nuova posizione geografica. Se non sei fisicamente presente nel Paese che desideri impostare come nuovo Paese, utilizza una VPN (Virtual Private Network) per nascondere il tuo vero indirizzo IP. I migliori servizi VPN ti consentono di falsificare la tua posizione geografica e di ingannare Google facendogli credere che ti sei trasferito in un nuovo Paese. Le VPN ti connettono a server in tutto il mondo e ottengono indirizzi IP da quelle regioni.

Connettiti a una VPN e segui i passaggi seguenti per cambiare il tuo Paese sul Play Store. Tuttavia, non consigliamo di farlo. Dopo aver cambiato Paese, non potrai tornare indietro per un anno. Inoltre, Google potrebbe impedirti di scaricare app precedentemente disponibili per te. Ad esempio, le app bancarie che puoi installare nella tua posizione attuale potrebbero non essere disponibili nel tuo nuovo Paese. E mentre Google ti consente di utilizzare una VPN per modificare la tua posizione, alcune app che desideri scaricare potrebbero non consentire l’utilizzo della VPN.