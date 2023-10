L’accordo da 69 miliardi di dollari di Microsoft per l’acquisto di Activision Blizzard è stato approvato dal Regno Unito

L’offerta rivista di Microsoft per l’acquisto di Activision Blizzard è stata approvata dall’Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) dopo che il suo tentativo di acquisizione iniziale è stato bloccato dall’autorità antitrust britannica.

In base all’accordo rivisto, l’editore francese di videogiochi Ubisoft avrà i diritti di distribuire i giochi Activision su console e PC tramite cloud.

La CMA ha affermato che l’accordo rielaborato “manterrebbe prezzi competitivi” nel settore dei giochi e fornirebbe più scelta e servizi migliori. “Ci siamo assicurati che Microsoft non possa avere una stretta mortale su questo mercato importante e in rapido sviluppo”, ha aggiunto l’autorità di regolamentazione.

L’approvazione pone fine alla battaglia di quasi due anni di Microsoft per assicurarsi l’acquisizione. La società ha stipulato un accordo da 68,7 miliardi di dollari per acquistare Activision Blizzard nel gennaio 2022, ma la CMA lo ha bloccato perché temeva che sarebbe stato anticoncorrenziale nel mercato dei giochi cloud.

Microsoft non è stata in grado di finalizzare l’accordo a livello globale finché non è stata concessa l’approvazione.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata approvata dalle autorità di regolamentazione in diverse altre regioni e territori tra cui Brasile, Cile, Giappone, Arabia Saudita, Serbia, Sud Africa e, più recentemente, Unione Europea.

Activision è uno degli editori di videogiochi più famosi al mondo e l’accordo rappresenta uno dei più grandi sconvolgimenti nel settore dei giochi nella storia recente. Lo studio è il creatore di titoli di successo come Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft e altri.

Microsoft spera che l’acquisizione aumenterà la domanda per la sua console Xbox e le consentirà di aggiungere più titoli al suo servizio di streaming Xbox Game Pass, dove i membri pagano una quota di abbonamento per accedere a un catalogo di titoli tramite il cloud.

