iMac con chip M2 e M2 Pro potrebbe arrivare presto

Secondo un rapporto pubblicato oggi dal blog giapponese Mac Otakara, l’iMac da 24 pollici di prossima generazione sarà probabilmente disponibile con le opzioni di chip M2 e M2 Pro, porte Thunderbolt 4, supporto Wi-Fi 6E e supporto Bluetooth 5.3 .

Mark Gurman di Bloomberg ha più volte affermato che il prossimo iMac da 24 pollici sarà dotato del chip M3 , quindi non è chiaro se le informazioni riportate oggi siano accurate. È possibile che i piani di Apple siano cambiati, ma nessun’altra fonte ha indicato che l’iMac verrà aggiornato con i chip M2 e M2 Pro per ora.

Mac Otakara rileva che alcune configurazioni personalizzate di iMac da 24 pollici stanno affrontando ritardi di spedizione fino a un mese sul negozio online di Apple negli Stati Uniti, ma è così da un po’ di tempo ormai e non vi è alcuna garanzia che un aggiornamento dell’iMac sia imminente .

Il mese scorso, l’analista della supply chain Ming-Chi Kuo ha affermato che era improbabile che Apple rilasciasse nuovi MacBook con il chip M3 quest’anno , ma quest’anno non è stato escluso un nuovo iMac. Non si prevede che Apple organizzi un evento questo ottobre, quindi se dovesse esserci un nuovo iMac questo mese, verrebbe probabilmente annunciato in un comunicato stampa sul sito web di Apple.

Tutto sommato, le voci su quale chip avrà il nuovo iMac e quando il computer verrà rilasciato rimangono in continuo mutamento. L’unica cosa certa è che ottobre continua a scorrere senza annunci di prodotti da parte di Apple.

