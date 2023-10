iOS 17.1 verrà lanciato entro il 24 ottobre

Secondo il gruppo di regolamentazione francese ANFR (tramite iPhoneSoft ) , il prossimo aggiornamento iOS 17.1 di Apple sarà rilasciato al pubblico entro il 24 ottobre . La data di rilascio è stata condivisa sul sito Web dell’ANFR in un aggiornamento che delinea il piano di Apple per affrontare i livelli di radiazioni nell’iPhone 12 .

“Apple si è impegnata a distribuire un aggiornamento in Francia”, si legge nella traduzione dell’aggiornamento, che è in francese. “Questa correzione sarà disponibile per tutti gli utenti entro il 24 ottobre.”

Apple all’inizio di questa settimana ha confermato che iOS 17.1 includerà una modifica che ridurrà i livelli di radiazioni dell’iPhone 12 . A settembre, la Francia ha ordinato ad Apple di smettere di vendere l’iPhone 12 e di “riparare” i dispositivi per renderli conformi agli standard europei sulle radiazioni elettromagnetiche. L’ordine è arrivato dopo che l’ANFR ha rilevato che il tasso di assorbimento specifico (SAR) dell’‌iPhone‌ 12 era pari a 5,74 watt per chilogrammo, superiore al limite fissato dall’Unione Europea.

Secondo Apple, l’ANFR ha commesso un errore nei test sulle radiazioni, utilizzando un protocollo di test che non teneva conto del meccanismo di rilevamento della mancanza di corpo nell’‌iPhone‌. Gli iPhone hanno una funzionalità integrata che consente loro di aumentare la potenza di trasmissione quando non vengono tenuti sul corpo per ottimizzare le prestazioni cellulari.

Apple afferma che il rilevamento della presenza di corpi estranei è stato “approfonditamente testato e verificato a livello internazionale per essere un meccanismo efficace per soddisfare i requisiti SAR”, ma ciononostante l’azienda ha accettato di disabilitare questa funzione sugli iPhone in Francia.

Secondo Apple, l’‌iPhone‌ 12 è sicuro da usare “e lo è sempre stato”. Dopo l’aggiornamento iOS 17.1, i modelli ‌iPhone‌ 12 in Francia non aumenteranno più la potenza di trasmissione quando viene rilevato lo stato di assenza del corpo, quindi la copertura nelle aree in cui il segnale cellulare è basso potrebbe causare prestazioni cellulari inferiori in alcuni casi d’uso.

VIA