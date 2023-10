Si prevede che iPhone 16 Pro supporterà “5G Advanced” con il modem Snapdragon X75 di Qualcomm

Secondo l’analista tecnologico Jeff Pu, la prossima generazione di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max di Apple sarà dotata dell’ultimo modem cellulare di Qualcomm, consentendo una connettività 5G più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico per i dispositivi.

In una nota di ricerca di questa settimana con la società di investimento Haitong International Securities, Pu ha affermato che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno dotati del modem Snapdragon X75 di Qualcomm . Tuttavia, si aspetta che iPhone 16 e iPhone 16 Plus standard mantengano il modem Snapdragon X70 utilizzato per l’intera gamma iPhone 15. Apple ha generalmente utilizzato lo stesso modem Qualcomm su tutti i modelli di ogni generazione di iPhone, escluso l’iPhone SE di fascia bassa, quindi questo rappresenterebbe un cambio di strategia per l’azienda.

Annunciato nel febbraio 2023, lo Snapdragon X75 presenta una migliore aggregazione degli operatori e altri progressi tecnologici per velocità di download e upload 5G più elevate rispetto all’X70. Secondo The Verge, il ricetrasmettitore 5G mmWave e sub-6GHz combinato del modem occupa il 25% in meno di spazio sul circuito stampato e utilizza fino al 20% in meno di energia .

Lo Snapdragon X75 supporta anche l’ultimo standard “5G Advanced”, che viene descritto come “la fase successiva del 5G” e una “evoluzione verso il 6G”. 5G Advanced includerà miglioramenti dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per migliorare le prestazioni del 5G ed espanderà inoltre il 5G ad ulteriori tipi di dispositivi e casi d’uso.

È probabile che Apple commercializzi i modelli di iPhone 16 Pro con “5G Advanced”, proprio come gli iPhone 6 hanno ottenuto il supporto per “LTE Advanced” nel 2015.

Si dice che Apple stia lavorando al proprio modem 5G per iPhone dal 2018, ma secondo quanto riferito, il progetto ha dovuto affrontare sfide di sviluppo e il modem non dovrebbe essere annunciato fino al 2025 o più tardi , se mai dovesse materializzarsi. Nel frattempo, Apple ha esteso il suo accordo modem 5G con Qualcomm fino al 2026.

