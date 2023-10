Quattro nuovi MacBook in programma per il lancio nel 2024

Nella sua ultima newsletter “Power On” , Gurman ha affermato che i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati dei chip M3 Pro e M3 Max hanno ora raggiunto i test di convalida del design (DVT), il che significa che i dispositivi sono prossimi alla produzione di massa. Ritiene che i progressi sulle nuove macchine indichino che probabilmente verranno lanciate tra l’inizio del 2024 e la primavera, il che rispecchierebbe il lasso di tempo approssimativo in cui i modelli M2 Pro e ‌M2‌ Max MacBook Pro sono stati lanciati all’inizio di quest’anno.

Anche i nuovi modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici con il chip M3 hanno apparentemente raggiunto il test di verifica ingegneristica (EVT), una fase precedente di test di produzione sui dispositivi prototipo. Gurman afferma che questo mette il MacBook Air di prossima generazione in programma per il lancio non prima della primavera e dell’estate del prossimo anno, il che potrebbe anche rispecchiare l’intervallo di tempo dei lanci dei modelli attuali avvenuti al WWDC nel giugno 2022 e 2023.