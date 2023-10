Come aggiungere una conferma di lettura in Gmail

Le conferme di lettura sono popolari nei settori sanitario e finanziario che trattano dati riservati e urgenti. Ma non è necessario far parte di tali organizzazioni per beneficiare di questa funzionalità. Potresti aver inviato un messaggio importante e hai bisogno di sapere se il destinatario lo ha visto. Diversi strumenti di terze parti dispongono di conferme di lettura, ma Gmail le ha integrate, anche se con alcune condizioni. Copriremo come richiedere e restituire le conferme di lettura in Gmail se utilizzi il servizio di posta elettronica del gigante della tecnologia. Puoi facilmente replicare i passaggi su un computer o su qualsiasi telefono 5G con una buona connettività Internet .

Come richiedere una conferma di lettura

Puoi richiedere le conferme di lettura sia sull’app Gmail per dispositivi mobili che sull’app web.

Richiedere una conferma di lettura su PC

Se la funzione è disponibile per te, segui questi passaggi per richiedere una conferma di lettura nella tua prossima email:

Accedi al tuo account Gmail su gmail.google.com . Fai clic sul pulsante Scrivi nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per iniziare a scrivere una nuova email Scrivi la tua email, compilando le caselle del destinatario e dell’oggetto. Fai clic sull’icona Altro (tre punti) nell’angolo in basso a destra del compositore del messaggio. Viene visualizzata una finestra popup Seleziona Richiedi conferma di lettura dalle opzioni. Invia il messaggio utilizzando il pulsante blu Invia in basso a sinistra nel compositore. Ricevi un’e-mail che mostra l’ora e la data esatte in cui la persona ha aperto il messaggio.

Richiedi una conferma di lettura su cellulare

Segui questi passaggi per richiedere una conferma di lettura quando invii un’e-mail sul tuo telefono:

Avvia l’app Gmail per dispositivi mobili. Tocca il pulsante Scrivi nell’angolo in basso a destra dello schermo per iniziare a scrivere una nuova email. Digita la tua email e compila le caselle del destinatario e dell’oggetto. Tocca l’ icona Altro (tre punti) nell’angolo in alto a destra del compositore dei messaggi. Si apre una finestra. Scegli Richiedi conferma di lettura dalle opzioni. Invia il messaggio utilizzando il pulsante Invia accanto all’icona Altro nell’angolo in alto a destra.

Come restituire una conferma di lettura

Se ricevi un’e-mail con una richiesta di conferma di lettura dalla tua organizzazione o in altro modo, ecco come gestirla:

Avvia Gmail sul tuo computer. Verrai indirizzato alla tua casella di posta. Apri il messaggio. Viene visualizzato un popup che informa che il mittente ha richiesto una conferma di lettura. Hai anche due opzioni per gestire la ricevuta. Fare clic su Invia ricevute per inviare immediatamente la ricevuta. In alternativa, fare clic su Non ora per inviare la ricevuta in un secondo momento. Ti verrà richiesto di inviare la ricevuta la prossima volta che apri il messaggio.

Svantaggi della funzione di conferma di lettura di Gmail

La funzione di conferma di lettura di Gmail presenta alcuni inconvenienti. Ecco qui alcuni di loro.

Le conferme di lettura non sono disponibili per gli utenti regolari dell’account gmail.com. Puoi utilizzare la funzione solo se disponi di un account G-Suite (Gmail lavorativo, aziendale o scolastico configurato da un amministratore).

Le ricevute non sono compatibili con elenchi di posta elettronica di massa. Funzionano solo quando usi To e Cc.

Devi richiedere manualmente le ricevute per ogni nuovo messaggio che invii. Non esiste un’impostazione per attivarlo in modo permanente.

Il destinatario non è tenuto ad accettare la tua richiesta di ricevuta. Possono scegliere di rifiutarlo. Quindi, non puoi essere sicuro che non abbiano letto la tua email.

Una ricevuta non significa necessariamente che il destinatario abbia letto il tuo messaggio. Un client di posta elettronica basato su IMAP, ad esempio, può inviare una conferma di lettura se l’utente contrassegna il messaggio come letto senza aprirlo.

Potresti non ricevere una conferma di lettura se l’amministratore limita le conferme a determinate persone all’interno o all’esterno dell’organizzazione o se il destinatario della posta elettronica utilizza un programma che non si sincronizza in tempo reale, come un client POP (Post Office Protocol).

