Le migliori app da scaricare prima di andare in vacanza

“Si viaggiare” cantava il mitico Lucio Battisti in una delle sue canzoni più famose. Il viaggio è da sempre connaturato alla natura umana e le modalità con cui le persone si spostano si sono evolute di pari passo con le innovazioni tecnologiche. Oggi viviamo nell’epoca dei social, degli smartphone e delle app. E come stiamo per scoprire, alcune di queste app potrebbero rivelarsi utili della prossima vacanza. Vediamo quali di queste non possono assolutamente mancare nel nostro telefono.

Google Maps: il classico che non passa mai di moda

Google Maps ha semplicemente rivoluzionato la navigazione e il nostro modo di conoscere il mondo che ci circonda. È stata una delle prime app gratuite a proporre percorsi ottimali per raggiungere una destinazione, consente di scaricare mappe da usare anche offline e nel corso degli anni si è evoluta, iniziando a incorporare indicazioni e percorsi non soltanto per chi si sposta in macchina, ma anche per chi preferisce camminare, andare in bicicletta o muoversi coi mezzi pubblici.

Nel frattempo sono arrivate altre app simili, a pagamento o meno, ma Maps resta un must da avere a portata di mano. Soprattutto per chi ama esplorare in libertà e cercare punti di interesse direttamente sul posto.

AirHelp: per chiedere il rimborso del biglietto aereo

Negli ultimi due anni chi ha scelto l’aereo per spostarsi si è spesso trovato davanti cancellazioni di voli improvvise o ritardi di molte ore. La riduzione dei servizi, le giornate di sciopero, le fermate hanno reso volare estremamente complicato. Per questo motivo una buona idea è quella di scaricare l’app di AirHelp società esperta nel rimborso voli aerei e che dal 2013 a oggi ha aiutato oltre 16 milioni di passeggeri a chiedere risarcimenti e compensazioni economiche per i disservizi.

Usarla è semplicissimo. Basta inserire i dati del volo, la documentazione (con testimonianze del ritardo o della cancellazione) e affidare l’iter agli esperti dell’azienda.

Rimborso voli aerei: quando spetta

Prima di usare l’app di AirHelp, è importante capire quando spetta o meno un risarcimento per il volo. Abbiamo, ad esempio, diritto al rimborso se il volo ha più di 5 ore di ritardo, se è stato cancellato con meno di 14 giorni di preavviso e abbiamo rifiutato un eventuale volo sostitutivo proposto dalla compagnia, oppure se ci viene negato l’imbarco e non accettiamo un volo alternativo. Negli altri casi la legge non ci garantisce nessuna compensazione.

Notevoli, invece, le cifre del rimborso che per i voli UE possono variare tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza della tratta e del ritardo accumulato.

Travelspend: l’app per controllare le spese

Le app pensate per risparmiare sono a oggi tra le più scaricate dagli store. E una di esse è pensata appositamente per chi ama viaggiare. Stiamo parlando di TravelSpend, programma che, una volta raccolti i documenti e inserite le offerte, calcolerà in tempo reale il costo complessivo del viaggio. Inoltre, con TravelSpend è possibile definire il budget iniziale, annotare le spese effettuate e tenere traccia di ogni tipo di pagamento. Il tutto verrà visualizzato tramite tabelle e statistiche utili a capire come abbiamo speso i nostri soldi e su quali ambiti è possibile risparmiare.

WiFi Map: connessi in ogni luogo

Oggi è quasi impossibile viaggiare e spostarsi senza essere connessi a internet. In alcuni casi, però, è difficile trovare una connessione WiFi stabile e gratuita. A questo, invece, pensa l’app WiFI Map che, una volta calcolata la nostra posizione in tempo reale, ci fornirà l’elenco di tutti gli hotspot aperti ai quali è possibile collegarsi gratuitamente. Funziona sia in Italia che all’estero e potrebbe rivelarsi preziosissima anche in caso di emergenza.

Around me: come trovare il luogo della nostra prossima sosta

Come si intuisce dal nome, Around me è una delle migliori app che fornisce tutto quello che c’è di interessante nei pressi del luogo in cui ci troviamo. Abbiamo bisogno di una farmacia, di una banca, di un distributore di benzina o di un bagno pubblico? Around me calcolerà la nostra posizione e ci fornirà la mappa dettagliata, il percorso più veloce per raggiungere la destinazione e molto altro. Semplice da usare e con un tempo di risposta velocissimo.

Viaggi con l’auto elettrica? Prova con Next Charge

La mobilità sostenibile è uno dei grandi temi di quest’epoca. Non per niente è cresciuto a dismisura il numero di società che hanno sostituito le proprie auto a noleggio con veicoli elettrici. Le auto elettriche, però, hanno un’incognita. Ovvero. Dove trovare le colonnine di ricarica se non conosciamo bene il posto? La risposta ce la dà Next Charge, app gratuita sia per Android che iOS, che permette di visualizzare le colonnine di ricarica più vicine alla nostra posizione. Ma soprattutto ci fornisce il percorso più veloce per raggiungerla e calcola il tempo necessario per farlo. Un ottimo modo per ridurre la preoccupazione di rimanere a piedi.