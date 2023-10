L’aspetto positivo è che il livello di abbonamento Disney+ supportato da pubblicità rimane invariato. Con questo nuovo costo di abbonamento, potresti decidere di annullare il tuo abbonamento Disney+ o prendere in considerazione il downgrade. Quindi, per aiutarti a risparmiare sulle bollette future, ecco come annullare Disney+ utilizzando un fidato tablet Android , telefono, browser Web o iOS.

Come cancellare Disney+ su un browser web

Puoi annullare il tuo abbonamento Disney+ dal sito Web Disney Plus tramite il browser del tuo dispositivo mobile o il PC. Tuttavia, se hai acquistato Disney Plus tramite app e servizi di terze parti (come Roku, Amazon, Rogers e Shaw), devi passare attraverso la fonte di terze parti per annullare il tuo abbonamento Disney+. Se hai acquistato un abbonamento Disney+ tramite il sito web Disney Plus, segui questi passaggi per disattivare il tuo abbonamento Disney+.

Apri un browser web e visita il sito web Disney Plus

Accedi al tuo account Disney+ e seleziona il tuo profilo

Fai clic sul tuo profilo Disney+ nell’angolo in alto a destra

Seleziona Account dal menu a discesa.

Scorri verso il basso fino a Abbonamenti e fai clic sul tuo abbonamento Disney . In questa sezione vedrai un elenco di abbonamenti Disney mensili o annuali (attivi).

Fare clic su Annulla abbonamento

Nella pagina successiva ti viene chiesto di riconfermare la tua decisione. Fare clic su Annulla abbonamento .

Passaggio facoltativo : fornisci un motivo per annullare l’abbonamento. Se intendi annullare a causa dell’aumento del prezzo, esprimi la tua opinione selezionando Troppo costoso/Non posso più permettermelo , quindi fai clic su Invia .

Come cancellare Disney+ su iOS

Puoi annullare il tuo abbonamento Disney+ visitando le impostazioni Apple e accedendo a Abbonamenti . Di seguito, mostriamo come annullare un abbonamento Disney+ su un iPhone con iOS 17. Tutti i passaggi funzionano per i dispositivi Apple con iOS 15.3 e versioni successive.

Apri le impostazioni del tuo dispositivo e tocca il tuo ID Apple . Tocca Abbonamenti Tocca Abbonamento Disney+ sotto i tuoi abbonamenti attivi. Seleziona Annulla abbonamento

Come cancellare Disney+ su Android

Android dispone di un modo simile per gestire gli abbonamenti tramite Google Play Store se hai acquistato l’abbonamento tramite l’app Disney Plus. Puoi annullare un abbonamento Disney+ visitando la sezione Pagamenti e abbonamenti del tuo Account Google . In questo esempio utilizziamo un Samsung Galaxy S23 con Android 13. Puoi ripetere i passaggi per qualsiasi dispositivo con Android 5.0 o versioni successive.

Apri Google Play Store e tocca il tuo profilo nell’angolo in alto a sinistra. Tocca Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti Tocca Disney+ > Annulla abbonamento

Puoi ottenere un rimborso per aver annullato Disney+?

No. Non è possibile ottenere credito parziale per avere un abbonamento attivo e annullarlo anticipatamente (nel ciclo di fatturazione). Tuttavia, se annulli Disney+ in anticipo, avrai accesso al servizio fino alla data di scadenza dell’abbonamento. Quindi, non preoccuparti di perdere l’accesso a tutti i tuoi contenuti Disney Plus fino ad allora.

Devi annullare il tuo attuale abbonamento Disney+ per aggiornare il tuo piano?

I metodi più diffusi per ottenere Disney+ a un prezzo inferiore includono il pagamento di nuovi piani e pacchetti. Un esempio di pacchetti Disney acquistabili include Hulu e Disney+ o una combinazione di tutti e tre i servizi di streaming, Hulu, Disney+ ed ESPN+. Puoi acquistare questi piani a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto di questi servizi singolarmente. Se sei un abbonato attivo a tutti e tre, questa potrebbe essere la scelta ideale per ottenere il massimo dal tuo investimento.

Per gli abbonati attuali, puoi scambiare piani tramite Hulu o Disney+ senza annullare alcun abbonamento (attivo). Tuttavia, perderai eventuali prove gratuite o offerte promozionali che potrebbero essere fornite con il servizio di abbonamento originale.

