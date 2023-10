Apple TV+, Apple Arcade e Apple News+ ricevono aumenti di prezzo

Apple Arcade: $ 4,99 al mese → $ 6,99 al mese

$ 4,99 al mese → $ 6,99 al mese Apple News+: $ 9,99 al mese → $ 12,99 al mese

Per coloro che si abbonano ad Apple TV+ su base annuale, il prezzo è aumentato di conseguenza da $ 69 all’anno a $ 99 all’anno.

Di conseguenza aumentano anche i prezzi dei bundle Apple One che includono questi servizi:

Individuale: $ 16,95 al mese → $ 19,95 al mese

$ 16,95 al mese → $ 19,95 al mese Famiglia: $ 22,95 al mese → $ 25,95 al mese

$ 22,95 al mese → $ 25,95 al mese Premier: $ 32,95 al mese → $ 37,95 al mese

Gli aumenti di prezzo entrano in vigore immediatamente per i nuovi abbonati e tra 30 giorni da oggi per gli abbonati esistenti, alla successiva data di rinnovo dopo tale periodo di grazia. Apple dovrebbe inviare e-mail agli abbonati esistenti informandoli dei cambiamenti nel tempo, come ha fatto in seguito agli aumenti di prezzo di alcuni servizi lo scorso anno.

Negli Stati Uniti, questi sono i primi aumenti di prezzo in assoluto per Apple Arcade e Apple News+ da quando i servizi sono stati lanciati nel novembre 2019, mentre Apple TV+ ha registrato il suo primo aumento di prezzo da $ 4,99 al mese a $ 6,99 al mese nell’ottobre 2022 .

In una dichiarazione condivisa con MacRumors , Apple ha affermato che è “focalizzata nel fornire le migliori esperienze possibili ai nostri clienti aggiungendo costantemente intrattenimento di alta qualità, contenuti e funzionalità innovative ai nostri servizi”.

Oggi non sono previsti aumenti di prezzo per Apple Music e Apple Fitness+.