Sconvolto dall’aumento dei prezzi di Apple? Ecco come annullare l’abbonamento a Apple TV+ o Apple One

Apple ha annunciato oggi significativi aumenti di prezzo per molti dei suoi servizi, tra cui Apple TV+ , Apple Arcade e Apple News +. A causa dei prezzi singoli più alti sono aumentati anche i prezzi dei bundle Apple One .

Negli Stati Uniti, ‌Apple TV+‌ costa ora $ 9,99 al mese, rispetto a $ 6,99 al mese. ‌Apple Arcade‌+ costa $ 2 a $ 6,99 e ‌Apple News‌+ ha ora un prezzo di $ 12,99 al mese, rispetto a $ 9,99 al mese. ‌Apple One‌ Individual e Family costano $ 3 in più, mentre Premier costa $ 5 in più. I prezzi stanno aumentando nella maggior parte dei paesi in cui sono disponibili i servizi Apple.

Se non sei soddisfatto dei nuovi prezzi per i servizi Apple, è facile e veloce annullarli. Ecco come su un iPhone o iPad :

Apri l’app Impostazioni. Tocca la tua immagine del profilo. Tocca Abbonamenti. Se hai ‌Apple One‌, tocca “Annulla tutti i servizi” per terminare l’abbonamento a ogni servizio. Se desideri sceglierne alcuni da conservare, tocca “Scegli singoli servizi”. Se disponi di abbonamenti individuali, tocca uno degli abbonamenti e scegli l’opzione “Annulla abbonamento”. Tocca “Conferma” per procedere con l’annullamento.

Una volta annullato l’abbonamento, i tuoi servizi continueranno a essere accessibili fino alla successiva data di fatturazione. Quindi, se hai pagato per un anno di ‌Apple TV+‌, ad esempio, sarà disponibile fino alla scadenza del prezzo per cui hai pagato. ‌Apple One‌ può essere acquistato solo su base mensile, quindi avrai al massimo un mese prima che l’accesso scada.

Se devi annullare l’abbonamento sul tuo Mac, la procedura è simile. Apri l’app Impostazioni di sistema, fai clic sulla tua immagine del profilo, seleziona Media e acquisti e scegli “Gestisci” sotto l’opzione Abbonamenti. Da lì, puoi seguire gli stessi passaggi sopra elencati.