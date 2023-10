Come configurare WhatsApp su Wear OS

Indossi uno smartwatch con il pensiero che non dovrai tirare fuori spesso il telefono. Anche se questo era adatto per le normali telefonate, navigazione e messaggi, è vero anche per la tua app di messaggistica preferita, WhatsApp. Durante l’ evento Google I/O , oltre ad annunciare Wear OS 4, ora disponibile per i migliori smartwatch Android , Google ha svelato di aver collaborato con Meta per portare WhatsApp su Wear OS.

WhatsApp è il servizio di chat istantanea più utilizzato in tutto il mondo da oltre due miliardi di persone , ma le sue funzionalità erano limitate su uno smartwatch, come ricevere notifiche e inviare risposte rapide. Grazie alla disponibilità di un’app WhatsApp dedicata per Wear OS , ora puoi utilizzare tutte le funzionalità di WhatsApp direttamente dal tuo smartwatch, permettendoti di effettuare e ricevere chiamate vocali e sfogliare le chat di testo in corso. In questa guida condividiamo i passaggi per configurare e utilizzare WhatsApp sul tuo smartwatch Wear OS. Immergiamoci dentro.

Come posso configurare e utilizzare WhatsApp su Wear OS?

Dividiamo questa sezione in due parti. La prima parte spiega come installare l’app WhatsApp Wear OS sul tuo smartwatch e la parte successiva spiega come configurarla sul tuo smartwatch Android Wear OS 3.

Assicurati che il tuo smartwatch sia connesso al tuo telefono Android. Avvia Google Play Store sul tuo telefono Android. Cerca WhatsApp e tocca la scheda Disponibile su più dispositivi . Vedrai il tuo smartwatch, selezionalo e tocca Installa . Al termine dell’installazione, la scheda Installati su tutti i dispositivi mostra che l’app WhatsApp è installata sul tuo smartwatch. Puoi anche installare l’app WhatsApp direttamente dal tuo smartwatch aprendo il Play Store sull’orologio e installandola da lì.

Dopo aver installato l’app, ecco i passaggi per configurare WhatsApp sul tuo smartwatch Wear OS.

Assicurati che lo smartwatch Wear OS e il telefono Android siano collegati. Riattiva il tuo smartwatch e apri il cassetto delle app. Scorri verso il basso l’elenco delle app e tocca WhatsApp . L’app WhatsApp Wear OS visualizza un codice sul tuo smartwatch. Riceverai anche una notifica sul tuo smartphone che ti chiederà “Stai tentando di collegare un dispositivo” . Tocca Conferma sulla notifica che hai ricevuto sul tuo telefono Android. Inserisci sul tuo telefono Android il codice visualizzato sul tuo smartwatch. Inizia il processo di registrazione. Al termine, l’app WhatsApp Wear OS è connessa al tuo telefono Android. Sul tuo smartwatch Wear OS, tocca Consenti per consentire a WhatsApp di inviare notifiche. Puoi anche visualizzare l’attività, ad esempio l’ ora dell’Ultimo attivo oggi Ora hai accesso a tutte le conversazioni di WhatsApp sul tuo smartwatch.

Le tue chat di WhatsApp sono ora visibili sul tuo smartwatch Wear OS 3. Puoi anche scaricare le immagini dal tuo smartwatch, ma è necessario visualizzarle sullo smartphone.

Come posso inviare messaggi su WhatsApp Wear OS?

Per inviare messaggi alle tue chat utilizzando l’app WhatsApp Wear OS, procedi nel seguente modo:

Apri l’ app WhatsApp sul tuo smartwatch. Tocca la chat con cui vuoi conversare. Scorri fino alla fine della chat. Vedrai due opzioni per chattare: messaggio vocale o digitazione utilizzando la tastiera. Tocca l’ icona del microfono per registrare il tuo messaggio vocale oppure tocca l’ icona della tastiera per aprire una tastiera e digitare il messaggio.

Come disattivare l’audio di una chat sul sistema operativo WhatsApp Wear?

Come l’app per smartphone WhatsApp, l’app Wear OS ha un’opzione per disattivare l’audio di una chat. Ciò è utile quando ricevi troppi messaggi da un gruppo di cui fai parte. Di seguito sono riportati i passaggi per disattivare l’audio delle chat su WhatsApp Wear OS:

Apri l’ app WhatsApp sul tuo smartwatch. Tocca la chat che desideri disattivare. Scorri verso il basso alla fine della conversazione e seleziona Visualizza nome profilo . Scorri verso il basso e attiva l’ opzione Disattiva chat

Come posso vedere il mio profilo e disconnettermi dal sistema operativo WhatsApp Wear?

Puoi visualizzare il tuo profilo, insieme alla sua immagine visualizzata, lo stato attualmente impostato, il tuo numero registrato e altro sull’app WhatsApp Wear OS. Ecco i passaggi per visualizzare il tuo profilo sull’app WhatsApp Wear OS.

Apri l’ app WhatsApp sul tuo smartwatch Wear OS. Nella prima pagina in cui sono elencate le tue conversazioni, scorri verso il basso e tocca Impostazioni . Vedrai la tua immagine del profilo, il numero di telefono registrato con WhatsApp e lo stato Informazioni/WhatsApp. Puoi anche disconnetterti da WhatsApp utilizzando il pulsante Disconnetti dedicato nella pagina Impostazioni.

WhatsApp funziona su qualsiasi smartwatch Wear OS?

No. L’app WhatsApp per smartwatch funziona su dispositivi indossabili con Wear OS 3 o versioni successive. Ciò significa che non avrai problemi a installarlo su dispositivi indossabili recenti come Google Pixel Watch 2 , ma potrebbe essere necessario aggiornarlo se sono passati alcuni anni da quando hai acquistato il tuo smartwatch.

Assicurati inoltre che sul tuo smartphone Android sia presente l’app WhatsApp (è scaricabile dal Play Store). L’aspetto migliore del lancio dell’app WhatsApp Wear OS è che gli utenti possono utilizzare WhatsApp indipendentemente dallo smartphone se possiedono uno smartwatch Android con connettività LTE.

Quali funzionalità ottengo con l’app WhatsApp Wear OS?

Con la nuova app WhatsApp Wear OS, potrai usufruire di tutte le funzionalità che utilizzi sull’app per telefono Android. Oltre a inviare risposte rapide e ricevere notifiche, ora puoi utilizzare le funzionalità seguenti:

Leggi le chat e rispondi utilizzando l’input vocale o di testo

Disattiva una chat

Controlla le conversazioni in corso

Blocca e segnala gli utenti

Visualizza le immagini e utilizza gli adesivi

Riproduzione di messaggi vocali

Rispondi o rifiuta chiamate vocali o videochiamate

Questi sono alcuni dei punti salienti a cui puoi accedere quando installi l’app WhatsApp Wear OS sul tuo smartwatch Android basato su Wear OS 3.

