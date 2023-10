Come condividere una password Wi-Fi dal tuo iPhone a un telefono Android

Condividere la tua password Wi-Fi è una parte vitale dell’accoglienza di un ospite, ma non indirizzarlo al retro del router. Esistono modi più semplici per condividere la password Wi-Fi, anche tra iPhone e Android. La condivisione Wi-Fi tra le due famiglie di dispositivi non è così semplice come la condivisione all’interno dei loro ecosistemi, ma siamo qui per guidarti.

Puoi condividere la password Wi-Fi dal tuo dispositivo Apple con qualsiasi dispositivo Android, ma controlla prima le impostazioni di rete . Se stai organizzando un incontro sociale, installa uno dei migliori altoparlanti intelligenti nelle vicinanze in modo che gli ospiti possano contribuire alla playlist della festa. Come condividere una rete Wi-Fi da iOS ad Android utilizzando l’app Scorciatoie OS non dispone di un modo integrato per condividere una rete Wi-Fi con un dispositivo Android. La configurazione di questa soluzione alternativa richiede alcuni minuti, ma la buona notizia è che non è necessario ripetere l’intero processo per ogni dispositivo successivo. È necessario impostare un codice QR e una scorciatoia per condividere la password. Annota subito la tua password Wi-Fi, poiché ti servirà in seguito. Su iPhone con iOS 13 e versioni successive, l’app Scorciatoie ti consente di automatizzare i processi eseguendo script e routine preprogrammate.

Come aggiungere il collegamento Condividi Wi-Fi al tuo iPhone

Apri Safari e vai su shortcutsgallery.com/shortcuts/share-wi-fi per trovare il collegamento Condividi Wi-Fi . Tocca il pulsante Ottieni collegamento in basso per avviare il download e aprire il collegamento nell’app Scorciatoie. Se ti viene richiesto di aprire il collegamento nell’app Scorciatoie, fai clic su Apri . Nella parte inferiore delle scorciatoie, tocca il pulsante Aggiungi collegamento per aggiungere il collegamento al tuo iPhone.

Hai aggiunto il collegamento al telefono, ma devi modificarlo in modo che condivida la tua password Wi-Fi specifica. Trova la tua password Wi-Fi e apri l’ app Scorciatoie per impostare la scorciatoia Condividi Wi-Fi.

Nella pagina I miei collegamenti , trova il collegamento Condividi Wi-Fi . Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra del collegamento per modificarlo. Cerca il blocco di input chiamato Testo che dice Aggiungi password Wi-Fi . Sostituisci Aggiungi password Wi-Fi con la password della rete Wi-Fi che desideri condividere. Tocca il simbolo della croce nell’angolo in alto a destra dello schermo per salvare le modifiche al collegamento.

Aggiungi questo collegamento alla schermata iniziale per accedervi facilmente senza aprire l’ app Scorciatoie . Ora disponi di un codice QR scansionabile che chiunque può utilizzare per connettersi rapidamente alla tua rete Wi-Fi.

Se hai effettuato l’accesso utilizzando il tuo account iCloud sul tuo iPhone, il collegamento si sincronizza con altri dispositivi su cui è stato effettuato l’accesso con lo stesso account iOS. Ciò significa che puoi condividere la tua password Wi-Fi da iMac, iPad, Mac Mini e MacBook senza impostare nuovamente il collegamento.

Come utilizzare un codice QR per accedere a una rete Wi-Fi su Android

Ora che hai il codice QR sul tuo iPhone, un dispositivo Android può scansionarlo per connettersi alla tua rete. Esistono alcuni modi per scansionare un codice QR su un dispositivo Android . Ti guidiamo attraverso i modi più convenienti in modo che tu possa scegliere quello più adatto a te.

I metodi più convenienti per scansionare un codice QR sui dispositivi Android sono tramite la Fotocamera o le app Google.

Come scansionare un codice QR utilizzando l’app Fotocamera

Apri l’ app Fotocamera . Vai alla modalità Foto . Centrare il codice QR e tenerlo nell’inquadratura per alcuni secondi. Viene visualizzato un popup che richiede di connettersi alla rete Wi-Fi. Tocca Connetti alla rete nel popup per accedere alla rete.

Come scansionare un codice QR utilizzando l’app Google

Apri l’ app Google . Nella barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, tocca l’ icona della fotocamera per aprire Google Lens. La schermata principale di Google Lens mostra un’anteprima della galleria del tuo dispositivo e una piccola finestra di anteprima della fotocamera nella parte superiore della pagina. Espandi la finestra di anteprima della fotocamera trascinandola verso il basso da qualsiasi punto della finestra. Punta la fotocamera verso il codice QR , assicurandoti che il codice QR sia ben illuminato e centrato nell’inquadratura. Tieni il codice QR al centro della finestra di anteprima della fotocamera di Google Lens per alcuni secondi finché non viene visualizzato un contorno attorno al codice QR. Tocca il codice QR per bloccare la cornice e andare in una nuova finestra per visualizzare l’anteprima dell’immagine appena scattata. Nell’anteprima, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato un messaggio intitolato Codice QR: Wi-Fi con un pulsante Accedi alla rete . Se non è presente un codice QR: richiesta Wi-Fi, toccare il codice QR nell’immagine per visualizzare la richiesta. Nel popup, tocca Unisciti alla rete per connetterti alla rete

