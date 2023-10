Come eliminare in massa le email in Gmail

Anche le persone più organizzate potrebbero occasionalmente aver bisogno di aiuto per ripulire la propria casella di posta se diventa troppo disordinata. Dato che Gmail è uno dei client di posta elettronica più popolari, potresti vedere centinaia o migliaia di email nella tua casella di posta se lasciato deselezionato. Google include un modo semplice per eliminare in massa le email sul Web utilizzando qualsiasi dispositivo, incluso uno dei migliori Chromebook . Puoi pulire rapidamente la tua casella di posta e mantenere le cose organizzate con pochi clic. Ecco come eliminare quelle email quando decidi che è ora di tenere sotto controllo la tua casella di posta.

Come eliminare in massa le email nella tua casella di posta Gmail

Invece di creare un nuovo account Gmail , puoi rimuovere facilmente il disordine. Se decidi che è ora di ricominciare da capo e non hai bisogno di conservare alcuna email nella tua casella di posta, eliminale tutte per una gratificazione immediata. Ciò è particolarmente utile se hai migliaia di email spazzatura nella tua casella di posta . Ci vorrà molto lavoro per ordinarli manualmente.

Per eliminare tutte le tue email in una volta sola, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Seleziona Posta in arrivo sulla sinistra dello schermo Fai clic sulla casella di controllo vicino all’angolo superiore sinistro della pagina. Un messaggio ti informa che hai selezionato solo i messaggi presenti in questa pagina. Fai clic sul testo Seleziona tutte le conversazioni in Principale a destra di questo messaggio. Fai clic sul pulsante Elimina sotto la casella di ricerca. Tutte le email selezionate vengono spostate dalla posta in arrivo principale alla cartella Cestino . Se c’è un’e-mail che desideri conservare, puoi ripristinarla altrettanto rapidamente. Ma se lasci queste email nella cartella Cestino per più di 30 giorni, verranno automaticamente eliminate. Ora, diamo un’occhiata a come eliminare categorie o cartelle di posta elettronica specifiche per un’esperienza più ottimizzata.

Come eliminare categorie specifiche di email in Gmail

A volte, potresti voler eliminare solo le email in categorie o cartelle specifiche e lasciare il resto da solo. In quanto tale, questo ti dà un maggiore controllo sulle tue e-mail poiché cancellare completamente la tua casella di posta potrebbe essere un po’ eccessivo.

Per eliminare email specifiche in base a una categoria, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Seleziona la categoria da cui desideri eliminare le email. Ad esempio, una delle categorie predefinite di Gmail, come Promozioni o Social , oppure un’etichetta creata da te . Seleziona la casella sopra l’elenco delle email. Gmail ti informa che hai selezionato le email nella pagina. Fai clic sul collegamento ipertestuale per selezionare tutte le conversazioni nella categoria in cui ti trovi. Tocca il pulsante Elimina

Tutte le email nella categoria selezionata verranno eliminate. Diamo un’occhiata a come eliminare le email con una caratteristica specifica utilizzando la funzione di ricerca di Gmail.

Come eliminare le email con una determinata caratteristica in Gmail

Potrebbe essere necessario eliminare tutte le email da un mittente specifico, prima di una certa data o con un’altra caratteristica condivisa. Gmail semplifica questo compito utilizzando la sua potente funzione di ricerca. Hai il controllo completo e puoi individuare le email difficili da trovare, soprattutto se ce ne sono migliaia che ingombrano la tua casella di posta. Nelle sezioni seguenti, spieghiamo come eseguire ciascuna di queste operazioni nell’app del browser Web Gmail.

Elimina le email da un mittente

Iniziamo guardando come eliminare le email da un singolo mittente. Questo può essere utile se desideri eliminare solo le email di un individuo o entità specifica senza toccare nient’altro nella tua casella di posta.

Puoi eliminare le email da un singolo mittente procedendo come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Nella barra di ricerca in alto, inserisci l’indirizzo del mittente. Seleziona la casella di controllo nella parte superiore della casella di posta. Seleziona il testo che dice Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca . Fare clic sul pulsante Elimina

Ora hai eliminato tutte le email dal mittente selezionato. Ciò semplifica la rimozione solo di email specifiche e nient’altro, mantenendo intatto il resto della posta in arrivo.

Se desideri eliminare tutte le email in base a un intervallo di date specifico, Gmail ti consente di fare proprio questo. Immagina di provare a scorrere le tue e-mail per eliminarne una di più di un anno fa. Quanto dolore sarebbe altrimenti?

Per eliminare le email in base alla data, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail , quindi tocca all’interno della casella di ricerca e inserisci prima: AAAA/MM/GG . Se il mese o il giorno hanno una sola cifra, non è necessario aggiungere uno zero (ad esempio, 2/2/2019 invece di 02/02/2019). Seleziona la casella di controllo in alto in modo che tutte le email nell’elenco siano selezionate. Fai clic sul collegamento Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca . Fare clic sul pulsante Elimina

Tutte le email che avevi prima della data selezionata sono ora nel cestino. Ora hai un modo semplice per rimuovere le email in base alla data, permettendoti di individuarle molto più facilmente da qui in poi.

Elimina le email lette o non lette

Potresti anche trovare utile eliminare tutte le email lette o non lette se sai che sono spazzatura. Ciò semplifica la rimozione di ciò che non desideri dalla tua casella di posta con uno sforzo minimo o nullo.

Per rimuovere rapidamente le email lette o non lette dalla tua casella di posta, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Vai alla casella di ricerca e digita label:letto o label:non letto Quando vengono visualizzati i risultati, seleziona la casella di controllo nella parte superiore della pagina. Fai clic su Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca Fare clic sul pulsante Elimina

Tutte le email lette o non lette selezionate sono ora nel cestino. Questo metodo per trovare ed eliminare in massa le email si applica a qualsiasi ricerca con i filtri di ricerca avanzata di Gmail . Questa utile funzionalità aiuta a mantenere organizzata la tua casella di posta.

Come recuperare le email in Gmail

Eliminare le email quando sfuggono al controllo è un ottimo modo per rimettere in sesto la tua casella di posta. Tuttavia, potresti avere un’e-mail importante che avresti voluto salvare ma che hai perso prima di eliminarla dalla tua casella di posta. Gmail include un modo per recuperare eventuali email cancellate accidentalmente e ti mostriamo come farlo.

Per ripristinare un’e-mail eliminata dalla cartella Cestino, controlla quanto segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Seleziona Cestino a sinistra (potresti dover toccare Altro e scorrere verso il basso). Seleziona le caselle accanto alle email che desideri ripristinare. Seleziona il pulsante Sposta (a forma di cartella con una freccia) Seleziona il nome della cartella in cui desideri spostare le email selezionate

Le tue email verranno spostate nella cartella selezionata e saranno fuori dal cestino. Se elimini un’email per sempre, non potrai recuperarla.

Come eliminare le email in Gmail per sempre

Le email in Gmail che si trovano nel cestino vengono automaticamente eliminate dopo 30 giorni. Tuttavia, se desideri eliminare prima le tue e-mail per risparmiare spazio di archiviazione sul tuo account, eliminale per sempre.

Per svuotare la cartella Cestino ed eliminare immediatamente tutte le email, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Fai clic su Cestino sul lato sinistro (tocca Altro e scorri verso il basso se non lo vedi) Seleziona la casella di controllo nella parte superiore della pagina. Se un messaggio indica che hai selezionato solo i messaggi in questa pagina, fai clic sul testo che dice Seleziona tutte le conversazioni nel Cestino . Fare clic sul pulsante Elimina per sempre

Ogni email nella cartella Cestino verrà ora rimossa definitivamente dalla tua casella di posta. Non c’è modo di recuperarli. Ecco come svuotare la cartella Cestino se non vuoi aspettare più di 30 giorni affinché Gmail lo faccia automaticamente.